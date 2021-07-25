Ramazan Ne Zaman Başlıyor: 2022 Ramazan Orucu Başlangıcı

Hicri takvime göre belirlenen dini günler her sene miladi takvime göre 11 gün önce kutlanıyor. Ramazan bu yıl Mayıs ayına denk geliyor. Peki, 2022 Ramazan ne zaman, Ramazan ve Kurban bayramı ne zaman? Dini günler ne zaman? İşte tüm ayrıntılar.
2022 RAMAZAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Başladığı akşam: 13 Nisan, Salı
Bittiği akşam: 12 Mayıs, Çarşamba
2022 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
Ramazan Bayramı (1.Gün) 02 Mayıs 2022 Pazartesi, Ramazan Bayramı (2.Gün) 03 Mayıs 2022 Salı, Ramazan Bayramı (3.Gün) 04 Mayıs 2022 Çarşamba günü olarak açıklandı.
2022 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
Ramazan Bayramı Arefesi : 01 Mayıs 2022 Pazar
Ramazan Bayramı 1.gün : 02 Mayıs 2022 Pazartesi
Ramazan Bayramı 2.gün : 03 Mayıs 2022 Salı
Ramazan Bayramı 3.gün : 04 Mayıs 2022 Çarşamba
Kurban Bayramı Arefesi : 08 Temmuz 2022 Cuma
Kurban Bayramı 1.gün : 09 Temmuz 2022 Cumartesi
Kurban Bayramı 2.gün : 10 Temmuz 2022 Pazar
Kurban Bayramı 3.gün : 11 Temmuz 2022 Pazartesi
Kurban Bayramı 4.gün : 12 Temmuz 2022 Salı
2021 DİNİ GÜNLER TAKVİMİ
- Üç ayların başlangıcı: 13 Şubat 2021 Cumartesi Receb ayının ilk günü.
- Regaib Kandili: 18 Şubat 2021 Perşembe
- Miraç Kandili: 10 Mart 2021 Çarşamba
- Şaban ayının başlangıcı: 14 Mart 2021 Pazar
- Berat Kandili: 27 Mart 2021 Cumartesi
- Ramazan ayının başlangıcı: 13 Nisan 2021 Salı
- Kadir gecesi: 08 Mayıs 2021 Cumartesi
- Ramazan Bayramı Arefesi: 12 Mayıs 2021 Çarşamba
- Ramazan Bayramı 1.gün: 13 Mayıs 2021 Perşembe
- Ramazan Bayramı 2.gün: 14 Mayıs 2021 Cuma
- Ramazan Bayramı 3.gün: 15 Mayıs 2021 Cumartesi
- Kurban Bayramı Arefesi: 19 Temmuz 2021 Pazartesi
- Kurban Bayramı 1.gün: 20 Temmuz 2021 Salı
- Kurban Bayramı 2.gün: 21 Temmuz 2021 Çarşamba
- Kurban Bayramı 3.gün: 22 Temmuz 2021 Perşembe
- Kurban Bayramı 4.gün: 23 Temmuz 2021 Cuma
- Hicri Yılbaşı - Muharrem Ayının başlangıcı: 9 Ağustos 2021 Pazartesi
- Aşure Günü: 18 Ağustos 2021 Çarşamba
- Mevlit Kandili: 17 Ekim 2021 Pazar
RAMAZAN AYI ORUCU İLE İLGİLİ AYETLER
- شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيَ أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَن شَهِدَ مِنكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُواْ الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُواْ اللّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ
- “(O sayılı günler), insanlar için bir hidayet rehberi, doğru yolun ve hak ile batılı birbirinden ayırmanın apaçık delilleri olarak Kur'an'ın kendisinde indirildiği Ramazan ayıdır. Öyle ise içinizden kim bu aya ulaşırsa, onu oruçla geçirsin. Kim de hasta veya yolcu olursa, tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun. Allah, size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidayete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir." (Bakara-185).
- التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ
- Bunlar, tövbe edenler, ibâdet edenler, hamdedenler, oruç tutanlar , rükû' ve secde edenler, iyiliği emredip kötülükten alıkoyanlar ve Allah'ın koyduğu sınırları hakkıyla koruyanlardır. Mü'minleri müjdele. (Tevbe 112)
- أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَآئِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ عَلِمَ اللّهُ أَنَّكُمْ كُنتُمْ تَخْتانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنكُمْ فَالآنَ بَاشِرُوهُنَّ وَابْتَغُواْ مَا كَتَبَ اللّهُ لَكُمْ وَكُلُواْ وَاشْرَبُواْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتِمُّواْ الصِّيَامَ إِلَى الَّليْلِ وَلاَ تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ تِلْكَ حُدُودُ اللّهِ فَلاَ تَقْرَبُوهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ
- Oruç gecesinde kadınlarınıza yaklaşmak size helâl kılındı. Onlar, size örtüdürler, siz de onlara örtüsünüz. Allah, (Ramazan gecelerinde hanımlarınıza yaklaşarak) kendinize zulmetmekte olduğunuzu bildi de tövbenizi kabul edip sizi affetti. Artık eşlerinize yaklaşın ve Allah'ın sizin için yazıp takdir etmiş olduğu şeyi arayın. Şafağın aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye (tan yeri ağarıncaya) kadar yiyin, için. Sonra da akşama kadar orucu tam tutun. Bununla birlikte siz mescitlerde itikâfta iken eşlerinize yaklaşmayın. Bunlar, Allah'ın koyduğu sınırlardır. Bu sınırlara yaklaşmayın. Allah, kendine karşı gelmekten sakınsınlar diye, âyetlerini insanlara böylece açıklar. (Bakara - 187)