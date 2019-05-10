Ramazan 5güniftar menüsü
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Gün gün iftar menüsü - İftar menüsü

5. gün iftar menüsü

Ramazan'ın 5. gününü geride bırakmaya hazırlanırken, bereketini de tatmaya çalışıyoruz. Ruh ve beden sağlığımıza büyük katkıları olan bu mübarek ayı en leziz haliyle geçirmek adına Lokma ekibi pratik iftar menüleri hazırlıyor. Bu Ramazan yiyeceğiniz her lezzette Lokma'nın da katkısı olsun istedik.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Lokma'nın 5.gün iftar menüsü
Lokma'nın 5.gün iftar menüsü

Lokma'nın Ramazan ayına özel hazırladığı iftar menüleri her gün sizinle buluşuyor. Müslüman aleminin sabırsızlıkla beklediği bu ay coşku ve bereket ile karşılanıyor. Size özel çıkardığımız tariflerle, iftara ağırladığınız misafirlerinizin hem gönlü hem de karnı doyacak. Türk mutfağının geleneksel lezzetleri bu ay sofranıza çok yakışacak. Şimdiden afiyet olsun.

5. gün iftar menüsü

Yayla çorbası


Anadolu'nun geleneksel çorbalarından biri olan yayla çorbasını bu Ramazan sofralarınızdan eksik etmek istemeyeceksiniz. Yöresel lezzetlerin en bilineni olan yayla çorbası hem doyurucu hem de lezzetli. Tarif için tıklayınız: Yayla çorbası

Etli kuru fasulye


Türk mutfağının en sevilen yemeklerinden biri olan etli kuru fasulye bu Ramazanda da sofraların en özel yemeği olmaya aday. Hem lezzetli hem de yapımı kolay olan bu yemeği sofralarınızdan eksik etmeyecek ve misafirlerinizin beğenisini kazanacaksınız. Tarif için tıklayınız: Etli kuru fasulye

Arpa şehriyeli pirinç pilavı

Geleneksel Türk yemeklerinin vazgeçilmez parçası olan arpa şehriyeli prinç pilavı, her yemeğe yakışan lezzeti ile sık sık tercih ediliyor.Ramazan da pratik yemek yapmak isteyenler içinse eşsiz bir tarif. Tarif için tıklayınız: Arpa şehriyeli pirinç pilavı

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Fıstıklı bülbül yuvası

Fıstıklı bülbül yuvası iftar sofralarından kalktıktan sonra çay keyfi yaparken size eşlik edecek. Bu lezzet çayın yanında, sohbetinde tadını artıracak. Tarif için tıklayınız: Fıstıklı bülbül yuvası

4. gün iftar menüsü
RAMAZAN
4. gün iftar menüsü

3. gün iftar menüsü
RAMAZAN
3. gün iftar menüsü

2. gün iftar menüsü
RAMAZAN
2. gün iftar menüsü

Gün gün iftar menüsü
RAMAZAN
Gün gün iftar menüsü
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