Afetzedeler için dua ettik

Kur’an-ı Kerim’in Hz. Peygamber (sav) vasıtasıyla insanlığa gönderilmeye başlandığı ve Kur’an’da “bin aydan daha hayırlı” olduğu müjdelenen Kadir Gecesi Türkiye’nin dört bir köşesinde dua ve gözyaşlarıyla idrak edildi. Ramazan’ın son iftarlarından birinin de yaşandığı bu gecede, iftarın ardından camilere akın eden vatandaşlar geç saatlere kadar Kur’an-ı Kerim okuyup dualar etti.

İSTANBULLULAR AYASOFYA DEDİ

İstanbullular bu mübarek geceyi ihya için başta Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye, Fatih, Büyük Çamlıca ve Eyüp Sultan gibi camileri tercih etti. Vatandaşlar özellikle Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne büyük ilgi gösterdi. Caminin içine sığmayan yüzlerce Müslüman, Sultanahmet Meydanı ve ara sokaklarda saf tuttu. Ayasofya çevresinde iftar saatinden önce hazır bulunan çok sayıda vatandaş, oruçlarını da burada açtı. Deprem bölgelerinde ise cami ve çadır mescitlerde Kadir Gecesi için özel programlar düzenlendi. Programlarda Kur'an-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunmasının ardından depremde hayatını kaybedenler için dua edildi.

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DUALARDA BULUŞTUK

Bu gece eller, depremlerle sarsılan bölgelerdeki yaraların bir an önce sarılması ve acıların geçmesi için açıldı. Ayrıca başta Filistin, Arakan ve Suriye olmak üzere zulüm altındaki Müslümanların kurtulması için de dualar edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş.

Ülkemizin huzur ve selameti için

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Kadir Gecesi dolayısıyla yayınladığı mesajında, Ramazan ayının sonuna yaklaşırken Allah'ın rahmetinin yeryüzüne tecelli ettiği Kadir Gecesi'ne kavuşmanın sevinç ve huzurunu yaşadıklarını belirtti.

DUA VE ARINMA GECESİ

Erbaş, bu gecenin dua, istiğfar ve arınma gecesi olduğunu belirterek, şöyle devam etti: "Yüce kitabımız Kur'an'la irtibatımızı pekiştirmek için bu mübarek geceyi fırsat bilelim. Kendimizi muhasebe ederek samimi bir yönelişle halimizi Allah'a arz edip hata ve günahlarımızın affı için çokça istiğfar edelim. Yaratan ve yaratılanlarla ilişkilerimizi gözden geçirerek bu geceyi ibadetlerimiz ve iyiliklerimizle yeniden dirilişe vesile kılalım. Bu gece ülkemizin huzur ve selameti, milletimizin birlik ve beraberliği, insanlığın hidayet ve selameti için dua edelim."

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