Aksa 250 bin Müslüman’ı ağırladı

250 bin Müslüman cuma namazını Mescid-i Aksa'da eda etti.

İsrail’in kısıtlamalarına rağmen yaklaşık 250 bin Filistinli ve yabancı Müslüman, Ramazan ayının ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa’da eda etti.

AVLULAR DOLDU

Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa’da cuma namazını kılmak isteyenler Harem-i Şerif’e çıkan dar sokaklar ve çarşılarda yoğunluğa neden oldu. Yetişkin ve çocuk her yaştan kadın ve erkek, Mescid-i Aksa içindeki mescitlerin yanı sıra Harem-i Şerif’in bahçe ve avlularını doldurarak saf tuttu. Kudüs İslami Vakıflar İdaresi’nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Aksa’da Ramazan ayının ikinci cumasına 250 bin kişi katıldı.

İsrail cuma namazını Mescid-i Aksa’da kılmak için Kudüs’e geçmek isteyen Filistinli gençlere izin vermedi. Bazı Filistinli gençler, Batı Şeria’nın el-Ram beldesindeki Ayrım Duvarı’nı tırmanarak Kudüs tarafına geçmeye çalıştı.

GEÇİŞLER YİNE KISITLANDI

Öte yandan, İsrail güçleri, Ramazan’ın ikinci cuma namazını Mescid-i Aksa’da kılmak isteyen çok sayıda Filistinlinin işgal altındaki Batı Şeria’dan Kudüs’e geçişini engelledi. Batı Şeria’dan Doğu Kudüs’e geçişlerdeki kontrol noktalarına takviye birlikler gönderen İsrail askerleri, kimlik kontrolü yaptığı 55 yaş altındaki erkeklerin geçişine izin vermedi. Doğu Kudüs’ün güneyindeki “300” isimli kontrol noktası ile kuzeyindeki Kalendiya kontrol noktasından geçmek isteyen Filistinliler izdiham oluşturdu.