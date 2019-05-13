Ramazan Arakanın yetimleri alim olmak istiyor
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RAMAZAN HABERLERİ

Arakan’ın yetimleri alim olmak istiyor

Bangladeş’te Arakanlı yetimlerin kaldığı Daru’l İman Yetimhanesi’ndeki çocuklar, küçük yaşlarda terk etmek zorunda kaldıkları vatanlarını hatırlamıyor. Arkadaşlarıyla hem oyunlar oynayan hem de hafızlık eğitimi alan 45 yetim çocuk, ileride İslam alimi olmak istiyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Çocuklar, Daru’l İman Yetimhanesi’nde hafızlık eğitimi alıyor.
Çocuklar, Daru’l İman Yetimhanesi’nde hafızlık eğitimi alıyor.

Arakan’da yaşadıkları zulümden kaçarak Bangladeş’e gelen Cox’s Bazar bölgesinde bulunan Daru’l İman Yetimhanesi’nde hafızlık eğitimi alan 45 çocuk, alim olmak istiyor. Kaldıkları yetimhanede yaşıtları ve öğretmenleriyle bir aile ortamında bulunan çocuklar, Arakanlı kimliklerini unutmamış olsalar da büyük kısmı ana vatanlarını ve oradaki yaşamlarını anımsamıyor.

ÇOK FAZLA ŞEY HATIRLAMIYORUM

İHH Vakfı’nın açtığı yetimhanede eğitim alan Muhammed Harez, Arakan’ı hatırlayan tek kişi. Küçük yaşta yaşadığı topraklardan ayrılan Harez, çocukken ailesiyle vatanını terk etmek zorunda kaldığını anlattı. İslam alimi olmak istediğini söyleyen Harez, “Ben çocukken ailemle Arakan’dan geldim. Arakan’a dair çok fazla şey hatırlamıyorum. Şimdi burada hafızlık eğitimi alıyorum. Alim olup İslami alanda çalışmalar yapmak istiyorum” dedi.

HEM EĞİTİM ALIYORUZ HEM DE OYNUYORUZ

Arakanlı 9 yaşındaki Muhammed Hamare Kabir ise Arakan’ı hiç hatırlamıyor. Daru’l İslam Yetimhanesi’nde eğitim alan Kabir’in de en büyük hayali hafız olmak. Diğer arkadaşları gibi Arakan’ı hatırlamadığını söyleyen Arakanlı Muhammed Ramazan da yetimhanede arkadaşlarıyla kalmaktan mutlu olduğunu söyleyerek “Arkadaşlarımla hem eğitim alıyoruz hem de oyunlar oynuyoruz” dedi. Yetimhanede Arakanlı çocukların yanı sıra Bangladeşli yetim çocuklar da kalıyor. Küçük yaşta babasını kaybeden Bangladeşli Arafatul İslam’ın, Muhammed Riadul İslam ve Muhammed Rabiul Hasan gibi diğer arkadaşlarıyla ortak bir hayali var. Hafızlık eğitimini başarıyla tamamladıktan sonra İslam konusunda daha iyi bir eğitim almak ve alim olmak.

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