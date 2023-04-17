Ramazan Bin aydan hayırlı gece Kadrini bilelim
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RAMAZAN HABERLERİ

Bin aydan hayırlı gece: Kadrini bilelim

Bu gece, Kur’ân-ı Kerim’in indirilmeye başladığı, sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği ‘bin aydan daha hayırlı’ Kadir Gecesi. Hidayet vesilesi Kur’ân’ın mesajını anlamaya çalışalım, tefekkür edelim.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
Bin aydan hayırlı gece: Kadrini bilelim
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt Kadir Gecesi'nin nasıl geçirilmesi gerektiğini anlattı.

Bu gece, Kur’an-ı Kerim’in indirilmeye başlandığı, "Sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği" ‘bin aydan daha hayırlı’ olan Kadir Gecesi. Kur'an-ı Kerim'de adı geçen tek gece olarak yer alan Kadir Gecesi şöyle anlatılıyor: "Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin. Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

İdris Bozkurt.
İdris Bozkurt.

İNSANLIĞIN KADERİ DEĞİŞTİ

Bu mübarek gecenin önemini ve nasıl değerlendirileceğini Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi İdris Bozkurt anlattı. Kadir Gecesi'ne Kur'an-ı Kerim'de değinildiği ve bu isimle bir surenin de olduğunu anımsatan Bozkurt, Kadir Gecesi'nin Kur'an-ı Kerim'in Müslümanlarla buluştuğu gece olduğunu belirtti. Müslümanların ve insanlığın kaderini değiştiren Kur'an-ı Kerim'in ilk defa indiği gece olması dolayısıyla Kadir Gecesi'nin çok önemli olduğuna dikkati çeken Bozkurt, şunları kaydetti: "Sahabeler, Peygamber Efendimizin Ramazan’ın son 10 günü, son 7 günü ve 26. geceyi 27. güne bağlayan gecenin Kadir Gecesi olduğuna dair işaretler verdiğini rivayet etmişler. Biz de asırlardır 27. gece olarak idrak ediyoruz."

BOLCA TÖVBE EDİN

Kadir Gecesi'nde bolca tövbe ve istiğfar edilmesini tavsiye eden Bozkurt, "Ramazan'ın son 10 günü ibadetlerimizin yoğunluğunun daha üst seviyeye çıkması gerekiyor. Bu zaman diliminde olan Kadir Gecesi'ni bir milat kabul ederiz. Bu gece bir fırsat gecesidir" ifadelerini kullandı. Kur'an-ı Kerim'in indiği gecede Kur'an okunmasının önemli olduğunu dile getiren Bozkurt, "Kadir Gecesi'nde dünya telaşından, meşgalelerinden biraz daha uzak durarak, manevi eğilimlerimizi yükseltmemiz gerekiyor" diye konuştu.


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