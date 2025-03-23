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Çocuklar için Ramazan şenlikli geçiyor

Çocuklar için Ramazan şenlikli geçiyor

Dilber Dural
Dilber Dural
04:0023/03/2025, Pazar
G: 23/03/2025, Pazar
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Ramazan ayı boyunca her cuma, cumartesi ve pazar günü teravih namazı sonrası, Büyük Çamlıca Camii’nde düzenlenen 'Ramazan’a Özel Çocuk Şenliği', çocukların camiye olan sevgisini artırmayı ve namaz kılmalarını teşvik ediyor.

Server Yaşam Vakfı, İstanbul Sosyal Yaşam Derneği (İSYAD) ve İdeal Bilge İzcilik Spor Kulübü’nün iş birliğiyle düzenlenen şenlik, çocukların İslam dini ile ilgili bilgileri eğlenceli bir şekilde öğrenmelerini sağlıyor. Camiye adım atan çocuklar, patlamış mısır, Ramazan şerbeti ve pamuk şeker gibi ikramlarla karşılanıyor. Çeşitli etkinliklerle vakit geçiren çocuklar, geleneksel Hacivat-Karagöz gösterilerinden yüz boyamaya kadar farklı alanlarda eğlenerek öğreniyorlar. Çocuklar, bu etkinliklerle birlikte dini bilgileri de öğreniyor. İki çocuğuyla birlikte şenliğe katılan Yıldız Üstün, “Ramazan’ın ihtişamını çocuklarımla birlikte yaşamak için geldik. Hem eğleniyor hem de İslam’ın temel bilgilerini öğreniyorlar. Etkinlikte dağıtılan kitapları da evde okutmayı planlıyoruz, bu sayede öğrendiklerini pekiştirecekler” dedi. Ömer Asaf Üstün de Hacivat ve Karagöz gösterisiyle namazın nasıl kılınacağını öğrendiğini söyledi.



#Aktüel
#Ramazan
#Hayat

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