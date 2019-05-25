Ramazan Çorbayı nasıl içerdik?
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

Çorbayı nasıl içerdik?

Rahmetli Süheyl Ünver’in yazısı, artık ortadan kalkmış bulunan kaşık, daha da önemlisi kaşığı kullanma medeniyetimizin ulaştığı noktaları belirtmesi açısından büyük bir önem taşıyor. Derin Tarih, çorbanın inceliklerinin anlatıldığı yazıyı okuyucuları için paylaştı.

Haber Merkezi Derin Tarih
Çorbayı nasıl içerdik?
Çorbayı nasıl içerdik?

Japonların bir yemek yiyişi var: Sanki bir mâbedde ibadet ediyorlar, dersiniz. Bugün, Japonya'da yemek faslı bundan farksızdır. Tarihte de bizim medeniyetimizin parlak, tıpkı ibadet gibi şekilleri var, çorbaya sokulacak kaşığa kadar dikkat etmişiz.
Hepimiz biliyoruz ki, kaşığın önce sapı vardır. Sonra bu sapın ucu, yarı yumurta biçiminde bir oyukla sona erer. Kaşık eskiden sağlam ağaçtan ve bağadan yapılırdı. Şimdi madeni yapılıyor. Doğrusu bu iş pek ileri gitti. Temizlenmesi ve kaynaması kolay. Hem de ne bozulur, ne paslanır.
Artık eskiye dönemeyiz. Yalnız şunu unutmayalım ki, [yalnız] bugün değil, eskiden de çorba, pilav, hoşaf ve sütlaç gibi tatlıların ayrı kaşıkları vardı. Gelecek yemeklere göre [kaşık] değiştirilirdi. Bağadan yapılan kaşıklar daha çok sulu tatlılarda kullanılırdı.
Çorba kaşığı çukurunun sağ ve sol kenarları ile ucu vardır. Günümüzde bu gibi yiyecekleri ve içecekleri önümüze çekilen ayrı tabaklarda yediğimize göre, kaşığın istediğimiz tarafını ağzımıza sokarız. Ama eskiden öyle değildi. Çorba içmenin de bir usulü vardı.
Eskiden kaşığın ucundan bir şey içilmezdi. Kaşığın dıştaki sağ kenarı çorbaya daldırılmaz, sadece sathına değdirilir ve hafifçe eğip yarısına kadar batırılarak alınırdı. Bundan sonra içenin tarafındaki sol kenarı ortasına dudak değdirilerek içilirdi. Yani kaşığın dudağa değen tarafı çorbaya sokulmazdı. Anane bunu ayıp sayar, iğrenç bulurdu. Şüphesiz bu ihtar edilmezdi ama çirkinliği, hoşa gitmeyen bakışlarla hafifçe ifade edilirdi. Biz, eskiden müşterek yemeklerimizde, hatta evlerimizde bu derece rabıtalı idik. Bu ufak bahis, behemehal yazdırılması üzerinde durduğumuz medeniyet tarihimizin bir ufak faslıdır.
Tarihlerimiz yanlış bir teşhisle padişahlarımız devirlerine bağlanarak, yalnız harp ve darp, idare adamlarının iyi ve kötü tarafları yazılmış. Bizler her asırda ne yer, ne içerdik? Ev hayatlarımızı, içtimaî [toplumsal] düzenimizi, ilim ve medeniyet çalışmalarımızı millet olarak, bunlara meraklı küçük bir zümreyi istisna edin, bilmiyoruz. Bu işittiklerimizi millet olarak toplayalım, ya yayınlayalım yahut yazanlara bildirmeyi bir vatan borcu sayalım.

REKLAM

Bir şehir efsanesi
RAMAZAN
Bir şehir efsanesi

Ramazan'da karpuz yemenin faydaları
RAMAZAN
Ramazan'da karpuz yemenin faydaları

Bolluk içindekiler doysun
RAMAZAN
Bolluk içindekiler doysun

İki ülkenin yararına

İki ülkenin yararına

Bakan Akar'dan Yunanistan ile görüşmelere ilişkin açıklama.
Doktorlara askerlik düzenlemesi

Doktorlara askerlik düzenlemesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlemeyi açıkladı.
İkramiyetarihi belli oldu

İkramiye
tarihi belli oldu

​12 milyon emekliye toplam 10,7 milyar TL ödenecek.
Üretim durdu

Üretim durdu

Ticaret savaşı Huawei'de ilk etkisini gösterdi.
Korku dolu<br>gözlerle izlediler

Korku dolu
gözlerle izlediler

Yangının ardından mahalleli sokağa döküldü.
Boğaziçi aldatmasın <br>içlerinden geldim

Boğaziçi aldatmasın
içlerinden geldim

​Mim Kemal Öke, tezatlarla dolu hayatını anlattı...
Yağış uyarısı

Yağış uyarısı

​Meteorolojiden bazı illere yağış uyarısı yapıldı.

Bayram<br>öncesi hesapta

Bayram
öncesi hesapta

Emekliye bayram öncesi maaş müjdesi verdi.

Hizmete kapandı

Hizmete kapandı

3 ay önce başlayan taşınma süreci sona erdi.
Plaka müjdesi

Plaka müjdesi

​Binali Yıldırım açıkladı: Hayırlı uğurlu olsun.
Sandık başına<br>tecrübeli müşahit

Sandık başına
tecrübeli müşahit

​AK Parti, tecrübeli kadrolara görev verecek.
Özel de katılsın

Özel de katılsın

​İş dünyası yeni kredi paketi için çağrıda bulundu.
Ölene kadar<br>gün yüzü yok

Ölene kadar
gün yüzü yok

FETÖ'cü hainler ömür boyu hapis yatacak.
İndirim uzatılabilir

İndirim uzatılabilir

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, esnaflarla bir araya geldi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.