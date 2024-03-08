Deniz Feneri 3 kıtada mazlumların yanında

Deniz Feneri Derneği, kuruluşundan bu yana binlerce ihtiyaç sahibine ulaşmayı başardı. Her Ramazan olduğu gibi bu Ramazan ayında da dünyanın dört bir yanında yardım faaliyetlerini sürdürecek olan dernek, yurt dışında Filistin ve Afrika bölgelerinde yurt içinde ise asrın felaketini yaşayan ve etkilerinin hala devam ettiği deprem bölgesinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.

RAMAZAN’DA DEPREM BÖLGESİNE EL UZATACAK

Deniz Feneri Derneği, Ramazan ayı boyunca depremden en çok etkilenen iller arasında olan Hatay ve Adıyaman’da 30 gün boyunca 1000’er kişilik iftar çadırları ile aktif görev yapacak. Bu illerde aynı zamanda Ramazan ayı boyunca 2.000 kişilik sahur paketleri sahiplerine ulaştırılacak. Aynı zamanda çocuklar için hazırlanmış 1.000 adet hediye paketi de bölgede dağıtılacak.

REKLAM

GAZZE’YE OMUZ VERDİ

150 günü aşkın süredir zor günler yaşayan Gazze’ye de desteğini aralıksız olarak sürdüren Deniz Feneri, bölgeye hayırseverlerin bağışlarını ulaştırıyor. Ramazan ayında da Gazze için başlatılan projelere bir yenisi eklendi. Deniz Feneri Derneği Gazze için; Bir Kişiye İftar Yemeği, Gıda Kolisi, Bir Çuval Un, Temizlik Seti, 6 Kişilik Çadır, Battaniye, Nakdi Yardım projeleri sürdürüyor. Aynı zamanda Türkiye’de yaşayan Gazzeli öğrenciler için iftar sofraları kuruyor ve eğitim süreçlerine destek sağlıyor.

DÜNYANIN DÖRT BİR YANINA UMUT OLUYOR

Dernek, Avrupa, Asya ve Afrika’da bağışlarıı ihtiyaç sahiplerine ulaştırmaya devam ediyor. 3 kıta ve Bosna Hersek’te aktif çalışmalarını hız kesmeden sürdüren Deniz Feneri Derneği, Ramazan ayı boyunca Afrika’da gıda paketi dağıtımlarına devam edecek. Bununla birlikte her Ramazan olduğu gibi yetimler için iftar sofraları kurulacak, zekât ve fitre yardımları dağıtılacak, bayramlık kıyafet ve hediyeler sahiplerine ulaştırılmaya devam edilecek. Ramazan ayı boyunca Afganistan, Bangladeş, Benin, Bosna Hersek, Burkina Faso, Çad, Endonezya, Etiyopya, Gana, Kamerun, Lübnan, Mali, Nijerya, Sıerra Leone, Somali, Sri Lanka, Tanzanya, Tayland, Togo, Suriye ve Yemen olmak üzere dünyanın dört bir yanında iyiliğin ışığı altında insanları toplayacak.

REKLAM





Nehirden denize özgür Filistin olsun: Ramazan Gazze’ye umut olsun

Sukkar Şeker çiftçinin yanında







