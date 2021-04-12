Ramazan Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan ramazan mesajı Her zorluğun ardında kolaylıklar vardır
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RAMAZAN HABERLERİ

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'ramazan' mesajı: Her zorluğun ardında kolaylıklar vardır

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ramazan ayı mesajında, pandemi nedeniyle ramazan ayının bu yıl da üzgün ve buruk karşılamak zorunda kalındığını belirterek, "Bu durum, elbette bizleri ümitsizliğe ve karamsarlığa düşürmeyecektir. Bizler inanıyoruz ki, her zorluğun ardından mutlaka kolaylıklar vardır. Bizlere düşen, yaşadığımız bütün sıkıntıların birer imtihan vesilesi olduğu bilinciyle bu geçici dünyada bir mümine yakışır şekilde vakur ve asil bir duruş sergilemektir" dedi.

Haber Merkezi DHA
Diyanet İşleri Başkanı Erbaştan ramazan mesajı: Her zorluğun ardında kolaylıklar vardır
​Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, mesajında, ramazan ayına kavuşmanın sevinç ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Ramazanı diğer zamanlardan ayıran en önemli özelliğin, Kur’an-ı Kerim’in bu ayda inmeye başlaması olduğunu belirten Erbaş, "Sahuru, orucu, iftarı, teravihi ve mukabelesiyle hayatımıza sayısız güzellik katan ramazan ayı, kalplerimizde, evlerimizde ve tüm yeryüzünde eşsiz bir manevi atmosfer oluşturmaktadır. Bu ayda ifa edilen zekât, fitre, ikram, infak ve sadakalarla Müslümanlar arasında paylaşma ve dayanışma bilinci güçlenmekte, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da pekişmektedir.

GÜÇLÜ BİR İRADE EĞİTİMİ

Diğer yandan merhametin, sekinetin ve bereketin yeryüzüne sağanak misali indirildiği Ramazan ayı, bizleri hayatın gündelik meşgalelerinden bir nebze olsun uzaklaştırıp kendi ruh dünyamıza yöneltmekte; bizlere sabır, şükür, kanaat ve ilahi takdire teslimiyet hususunda güçlü bir irade eğitimi sağlamaktadır" dedi.

BU SIKINTILAR BİRER İMTİHAN VESİLESİ

Ali Erbaş, pandemi nedeniyle ramazan ayının bu yıl da üzgün ve buruk karşılamak zorunda kalındığını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu durum, elbette bizleri ümitsizliğe ve karamsarlığa düşürmeyecektir. Bizler inanıyoruz ki, her zorluğun ardından mutlaka kolaylıklar vardır. Bizlere düşen, yaşadığımız bütün sıkıntıların birer imtihan vesilesi olduğu bilinciyle bu geçici dünyada bir mümine yakışır şekilde vakur ve asil bir duruş sergilemektir.

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İçinde bulunduğumuz bu hassas süreçle ilgili üzerimize düşen sorumluluğu harfiyen yerine getirip gerekli tüm tedbirleri alarak ramazan ayını mümkün olan en güzel şekilde ihya etmektir.

SAHURUN BEREKETİ, İFTARIN HUZURU...


Bu sebeple zorlukların ve sıkıntıların ancak Allah’ın yardımıyla aşılacağına inanarak hayatımızın merkezine rıza-ı Bâri’yi, Kur’an-ı Kerim’i ve Sünnet-i seniyye’yi yerleştirmeliyiz. Ramazanın maneviyatını evlerimizde aile bireylerimizle birlikte yaşamaya özen gösterelim. İbadetlerimizi hep birlikte yapmaya ve namazlarımızı evimizde de olsa mümkün mertebe cemaatle kılmaya çalışalım.

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Çocuklarımıza sahurun bereketini, iftarın sevincini, teravih namazının huzurunu ve mukabelenin neşesini evlerimizde en güzel şekilde yaşatmanın gayreti içerisinde olalım. Evlerimizi birer mektebe dönüştürerek ramazanı anlamlı ve unutulmaz kılan birçok güzelliği daha fazla hissedelim.

ŞİFA VE RAHMET AYI RAMAZAN

Bu duygu ve düşüncelerle, şifa ve rahmet ayı ramazanın; gönüllerimize ferahlık ve huzur, hanelerimize bereket ve sürur, ülkemize ve tüm İslâm âlemine hayırlar getirmesini diliyorum. İyiliklerimizin ve dualarımızın bütün insanlığın kurtuluşuna vesile olmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum."

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