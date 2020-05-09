Dünya Yetimler Günü'nde rapor açıklandı: 268 bin yetim bize emanet

Her yıl Ramazan ayının 15’inci günü olarak ilan edilen Dünya Yetimler Günü’nde çarpıcı veriler gün yüzüne çıktı. Yetim Vakfı, dünyadaki ve Türkiye’deki yetimler ile ilgili güncel verileri açıkladı. 2019 Yetim Raporu ile ilgili bilgi veren Yetim Vakfı Başkan Vekili Avukat Hüsamettin Orhan, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne göre Türkiye’de toplam 22 milyon 876 bin 798 çocuktan 268 bin 843’ünün yetim, 81 bin 239’unun ise öksüz olduğunu, hem annesi hem babası vefat etmiş çocuk sayısının ise 4 bin 649 olduğunu kaydetti.

KORONA YETİMLERİ İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Yetim Vakfı Başkanı Mehmet Gülsatar, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşların ailelerinin de çalışma alanlarında bulunduğunu anlattı. Gülsatar, “Ekiplerimiz ailelerin ve ihtiyaçlarının tespiti için çalışıyor” diye konuştu.

HER 100 EVDEN 7’SİNDE BABA YOK

Raporda şu bilgiler yer alıyor:

* Türkiye’de babası vefat etmiş erkek çocuk sayısı 137 bin 733, kız çocuk sayısı ise 131 bin 110.

* Türkiye’deki her 1000 çocuktan 15’inin anne ya da babası yok.

* Türkiye’deki hanelerden yüzde 9,2’sini tek ebeveyn ve çocuklar oluşturuyor. Toplam hanelerin yüzde 2,0’sini baba ve çocukları, yüzde 7,2’sini ise anne ve çocukları oluşturuyor