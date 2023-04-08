Ramazan Dünyada Ramazan Tarihi caddeler ışıl ışık
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RAMAZAN HABERLERİ

Dünyada Ramazan: Tarihi caddeler ışıl ışık

Ramazan'ı şerif her sene bir ay İslam alemini ziyaret ederken Müslümanlar da bu ayı dolu dolu yaşamaya çalışıyor. Libya'da tarihi caddeler ışıklarla süslenirken, Lübnan'da hayır çadırı geleneği her sene uygulanıyor.

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Esmanur Hangül Yeni Şafak
Dünyada Ramazan: Tarihi caddeler ışıl ışık
Müslümanlar Ramazanı dolu dolu yaşıyor.

Müslümanlar her sene bir ay oruç ibadetini gerçekleştirdikleri Ramazan ayını dolu dolu yaşamaya çalışıyor. Libya halkı Ramazan gecelerini başkent Trablus’taki Şehitler Meydanı’na çıkan ışıklarla süslenmiş caddelerde ve Eski Şehir bölgesinde geçirmeyi tercih ediyor. İftardan sonra bölgeye akın eden Trabluslular, tarihi semtte düzenlenen kültürel etkinlikleri sahur vaktine kadar seyretme fırsatı buluyor. Libyalıların yanı sıra burada yaşayan Türkler de özellikle cuma geceleri yerel halkın ramazan sevincine ortak oluyor.

Davul ve teflerle sahura çağrı

Sudan’da Ramazan ayında insanları gece sahura kaldırmak için mahalle mahalle gezen "Musahhirati" adlı sahur davulcuları, akıllı cihazlar nedeniyle unutulmaya yüz tutan kültürel miraslarını gelecek nesillere aktarmaya çalışıyor. Mahallenin gençlerinden oluşan bir grup gönüllü sahur davulcusu, davul ve tefler eşliğinde "Ey oruçlu, kalk ve sahur yap!" nidalarıyla başlayan ve yüksek sesle söylenen ilahi ve manilerle halkı sahura kaldırıyor.

Hayır çadırı geleneği

Lübnan, 2019'dan beri etkisi her geçen gün artan ve tüm kesimlere yayılan büyük bir ekonomik krizle boğuşuyor. Halkın zor durumda olduğu ülkede ekonomik gücü yeten hayırseverlerin bağışlarıyla zor şartlar altındakilere destek olunuyor. Başkent Beyrut'ta ihtiyaç sahibi aileler için kurulan "hayır çadırı"nda iftar vakti sıcak yemek dağıtma geleneği de sürüyor.
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