Ramazan Emirsultan Camii Ramazan Bayramı namazıyla birlikte kapılarını açıyor
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RAMAZAN HABERLERİ

Emirsultan Camii Ramazan Bayramı namazıyla birlikte kapılarını açıyor

Bursa’da 600 yıllık tarihi Emirsultan Camisi’nin restorasyonunda sona gelindi. Depreme karşı özel paslanmaz çelik millerle delinip içten adeta örümcek ağı gibi örülerek güçlendiren cami, Ramazan Bayramı namazında yeniden ibadete açılacak.

Haber Merkezi İHA
Emirsultan Camii Ramazan Bayramı namazıyla birlikte kapılarını açıyor
1955’teki büyük depremde ciddi zarar gören caminin duvarları şimdi Türkiye’de yeni uygulanan özel bir teknikle çelik millerle delinerek güçlendirildi.

Osmanlı padişahlarının dördüncüsü Yıldırım Bayezit Han’ın damadı, Büyük İslam Alimi Emirsultan Hazretleri’nin Türbesi ve isminin verildiği camide yapımı yılan hikayesine dönen restorasyon çalışmalarında sona gelindi.

2018 yılında başlayan restorasyon çalışmaları sırasında derin çatlaklar ortaya çıkması herkesi şoke etti. Yıllara meydan okuyan caminin depreme dayanaklı olmamasının tespiti üzerine restorasyon çalışmalarına sil baştan yeniden başladı.

Özel teknikle güçlendirildi

1955’teki büyük depremde ciddi zarar gören caminin duvarları şimdi Türkiye’de yeni uygulanan özel bir teknikle çelik millerle delinerek güçlendirildi.

Emirsultan Camisi Restorasyonunu gerçekleştiren müteahhit Ramazan Uslu, "Uzun zamandır restorasyon gören tarihi Emirsultan Camisi Ramazan Bayramı namazıyla birlikte kapılarını yeniden halka açacak. 2 yıldır süren çalışmalar sonucunda caminin tekrardan düzenlemesi yapıldı. İçerisindeki kalem işleri, halısı, ahşap doğramaları ve bunun gibi birçok yeri yenilendi. İnşallah türbeyle beraber camimiz bayram namazında halka tekrardan açılacak" dedi.

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