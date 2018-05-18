Ramazan'ın ilk cuması

Endonezyalı Müslümanlar, ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti. Cami cuma namazı kılmak isteyenlerle doldu.

Orucun önemini anlattılar

Cuma hutbesinde ramazan ayının ve orucun önemine değinildi. Endonezyalı Müslümanlar, ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti. Başkentteki Agung Sunda Kelapa Camisi cuma namazı kılmak isteyenlerle dolarken, yer bulamayanlar cami avlusunda namazlarını kıldı.

İslam'ı araştırıyor

Merasim sonrası ihtida belgesini alan Ketut, yaptığı açıklamada, geçen yıldan bu yana İslam’a karşı ilgi duymaya başladığını anlattı. Birçok insanın ön yargı ve kötülemesinin aksine İslam’da huzuru bulduğunu belirten Ketut, şu andan itibaren İslam ile alakalı her şeyi ciddi şekilde öğrenmek ve tatbik etmek istediğini ifade etti.

RAMAZAN Tarihi fırında Ramazan mesaisi

RAMAZAN Refah Sınır Kapısı Ramazan ayı için açıldı