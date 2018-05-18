RamazanRamazanın ilk cuması
  • İMSAK00:00
  • GÜNEŞ00:00
  • ÖĞLE00:00
  • İKİNDİ00:00
  • AKŞAM00:00
  • YATSI00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE00:00:00
İMSAKİYE 2018
RAMAZAN HABERLERİ

Ramazan'ın ilk cuması

Dünyanın en büyük Müslüman nüfusuna sahip Endonezya’da ramazan ayının ilk cuma namazı kılındı. İslam'a karşı ilgi duyduğunu ve araştırdığını söyleyen Ketut, İslam'da huzur bulduğunu belirtti.

AA
Endonezya'da İslam araştırılıyor.
Endonezya'da İslam araştırılıyor.

Endonezyalı Müslümanlar, ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti. Cami cuma namazı kılmak isteyenlerle doldu.

Orucun önemini anlattılar

Cuma hutbesinde ramazan ayının ve orucun önemine değinildi. Endonezyalı Müslümanlar, ramazan ayının ilk cuma namazını kılmak için camilere akın etti. Başkentteki Agung Sunda Kelapa Camisi cuma namazı kılmak isteyenlerle dolarken, yer bulamayanlar cami avlusunda namazlarını kıldı.

İslam'ı araştırıyor

Merasim sonrası ihtida belgesini alan Ketut, yaptığı açıklamada, geçen yıldan bu yana İslam’a karşı ilgi duymaya başladığını anlattı. Birçok insanın ön yargı ve kötülemesinin aksine İslam’da huzuru bulduğunu belirten Ketut, şu andan itibaren İslam ile alakalı her şeyi ciddi şekilde öğrenmek ve tatbik etmek istediğini ifade etti.

Tarihi fırında Ramazan mesaisi
RAMAZAN
Tarihi fırında Ramazan mesaisi

Refah Sınır Kapısı Ramazan ayı için açıldı
RAMAZAN
Refah Sınır Kapısı Ramazan ayı için açıldı

Anadolu'nun en eski camisi
RAMAZAN
Anadolu'nun en eski camisi

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu
Gündem

Ormanda kayboldu: 12 saat sonra bu halde bulundu

Antalya'da Olimpos turizm merkezinde oynarken köpeğinin peşine takılıp ormanda kaybolan 2,5 yaşındaki Şems Ateş Uygur, 12 saat sonra içi su dolu sulama havuzunu kapatan brandanın üzerinde uyurken bulundu. Çocuğunu bulan ekiplere teşekkür eden baba Hakan Uygur, "Olayın şokunu henüz üzerimden atabilmiş değilim. Bütün ekipler aramak için seferber oldu. Allah hepsinden razı olsun. Çok stresli bir geceydi. Çocuğum sağ salim bulunduğu için çok mutluyum" dedi.
A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı
Spor

A Milli Takımımızın kadrosu açıklandı

A Milli Takımızın İran, Tunus ve Rusya ile yapacağı maçların aday kadrosu belli oldu. Rumen teknik adam Mircea Lucescu aday kadroda sürpriz isimlere yer verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 19 Mayıs vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Erdoğan, "Bizler ülkemizde seçilme yaşını 18'e indirmiş olmanın gururunu yaşıyoruz" dedi.
TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek
Gündem

TIR'larla taşınıyor: 20 gün sürecek

İstanbul'da kapatılan bir fabrikaya ait 6 maya kazanı deniz yoluyla getirildiği İnebolu Limanı'ndan TIR'lara yüklenerek Ankara'ya taşınıyor. Dev kazanları taşıyan TIR'ların güzergahındaki köy yolunda geçit vermeyen bir evin çatısı kesilerek düzenlendi. Zorlu yolculuğun 20 gün sürmesi planlanıyor.
Amasya'da bir deprem daha oldu
Gündem

Amasya'da bir deprem daha oldu

Amasya'da deprem meydana geldi. Merkez üssü Merzifon ilçesi olan depremin büyüklüğü 3.5 olarak açıklandı. Merzifon saat 07.35'te de 4,1 büyüklüğünde depremle sarsılmıştı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.