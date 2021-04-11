Eyüpsultan Camii ramazan öncesi gül suyuyla yıkandı

Ramazan ayının İstanbul’daki gözbebeği Eyüpsultan’da ramazan hazırlıkları kapsamında Eyüpsultan Camii Meydanı ve cam içerisi gül suyu ile yıkandı. Caminin içerisi, avlusu, abdest alma yerleri Eyüpsultan Belediye ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Cami avlusunda yapılan çalışmalara refakat eden Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken de süpürgeyi eline alarak Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerine eşlik etti. Eyüpsultan Camii ve Eyüpsultan’da bulunan bütün camilerin temizliğini bugünden itibaren başlattıklarını ifade eden Başkan Köken, “Eyüpsultan Camii biliyorsunuz bu bölgenin, ülkemizin ve İslam aleminin en önemli merkezlerinden bir tanesi, onun için buranın hem içini hem de dışını gül sularıyla temizliyoruz; ramazana hazırlıyoruz. Biraz sonra bizde arkadaşlarımızla beraber süpürgeyi tutacağız. İnşallah tedbirlere uyarak şu ramazanda ibrelerin aşağıya döndüğü bir ay olmasını temenni ediyoruz. Dualarımızın hepsi bunun üzerine olacak bu dönemde. Herkesin sağlıklı güzel bir ramazan ayı geçirmelerini temenni ediyorum” dedi.

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Ramazan coşkusunu evlere taşıyacaklar

Bu yıl pandemiden dolayı Eyüpsultan’daki ramazan coşkusunu belediyenin sosyal medya hesapları üzerinden evlere taşıyacaklarını dile getiren Başkan Deniz Köken, şu açıklamalarda bulundu: “Sabah 10’da mukabele ile başlayan ramazan etkinliklerimiz gün içinde farklı içerikteki programlarla gece 22.00’ye kadar sürpriz konuklarla devam edecek. Mahallelerde evlere sıcak yemek dağıtımı hizmetimiz var. Ramazan öncesi 10 bin adet ramazan gıdapaketlerinin dağıtımını yaptık. Bu esnada yine gelirse talepler onlara da cevap verecek ekiplerimiz hazır. Aynı zamanda iftara 10 dakika kala trafik sıkışıklığı olan kavşaklarda da yine küçük iftariyeliklerle araçlarının içinde kalan, evlerine gitmekte geciken vatandaşlarımıza da hizmet vereceğiz.”