Ramazan Gaziantepte fırıncıların kömbe mesaisi
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Gaziantep’te fırıncıların kömbe mesaisi

Gaziantep’te sadece Ramazan ayında yapılan ve fırınlarda hazırlanarak satışa sunulan bayram kömbesi yoğun talep görüyor. Ramazan Bayramı’nın yaklaşmasıyla kömbe mesaileri artan fırıncılar, talebe yetişebilmek için yoğun bir şekilde çalışıyor.

Haber Merkezi İHA
Gaziantep’te fırıncıların kömbe mesaisi
Fırıncı Ökkeş, ülkenin her yerinden sipariş aldıklarını söylüyor.

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde yıllardan beri süregelen ’kömbe’ geleneği bu yıl da sofralardaki yerini alarak damakları tatlandırıyor.

Fıstık, tahin ve cevizli gibi birçok çeşidi olan kömbe, İslahiye’nin vazgeçilmez lezzeti olarak damak çatlatıyor.

Pandemi ve kısıtlamaya rağmen siparişleri kargo ile Türkiye’nin dört bir yanına gönderdiklerini belirten İslahiyeli fırın ustaları, 25 günde 12 tona yakın kömbe satacaklarını dile getirdi. Kömbenin sadece Ramazan ayında yapıldığını vurgulayan fırıncılar, hazırlanarak satışa sunulan bayram kömbesine vatandaşlardan yoğun talep olduğunu söylediler.

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“Her yerden sipariş alıyoruz”

Ülkenin her yerinden sipariş aldıklarını belirten fırıncı Ökkeş Gezer, ’’Bu yöresel kömbe, bayram kömbesi deniliyor. İnsanların vazgeçilmez bir lezzetidir. Genelde Ramazan Bayramı’nda yeniliyor. Özelliği tatlı olması, şekerli olması, gevrek olması ve ağızda kıtır kıtır dağılmasıdır. Bu bölgede kömbe çok tercih edilir. Ramazan Bayramı’nın vazgeçilmezidir. Buralarda birçok fırında kömbe yapılır. Bize talep çok, Türkiye’nin her bölgesine gönderiyoruz. Kargo, şehirlerarası otobüslerle olsun gönderiyoruz. Bayram kapalı olacağı için kargoyla talebimiz bir hayli fazla oluyor” dedi.

“12 tona yakın yapıyoruz”

25 günlük süreçte 12 tona yakın üretim yapacaklarını düşündüklerini belirten Gezer, “Pandemi öncesindeki bayramlarda 20 tona yakın yapıyorduk. Ama bu sene pandemi ve kapanma olması nedeniyle 12 tona yakın üretiyoruz. Bunu sadece Ramazan ayında bayrama yakın, yani 25 günlük bir süreçte yapıyoruz. Siparişlerimiz çok yoğun, arıyorlar kargoyla, otobüslerle gönderiyoruz. Bu bölgede daha çok tercih ediliyor. Özelliği geç bayatlamasıdır. Bunun nedeni yağıdır. İçinde yağ, şeker, amonyak, süt, çörek otu var” diye konuştu.

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