RamazanNeden güllaç?
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RAMAZAN HABERLERİ

Neden güllaç?

11 ayın sultanı Ramazan ayında sofraların vazgeçilmez tatlısı güllacın Ramazan ayı dışında neden fazla tüketilmediği merak ediliyor. Osmanlı dönemi tatlısı güllaç özellikle şehzadelere yapılırdı. Peki güllaç tatlısının Ramazan ayında yenmesinin özel bir nedeni var mı? İşte detaylar...

Yeni Şafak
Güllacın mutfağımızdaki yeri Osmanlı dönemine kadar uzamaktadır.
Güllacın mutfağımızdaki yeri Osmanlı dönemine kadar uzamaktadır.

Ramazan ayında sofranaların vazgeçilmez tatlılardan biri güllaç. Hem hafif olmasıyla hem de geleneksel olarak ramazan ayında yenilen güllaç neden diğer 11 ayda yapılmadığı merak edilen konulardan biri. İftar sofralarının vazgeçilmezi olan güllaç Osmanlı'da şehzadelere yapılıyordu.

Osmanlı dönemi tatlısı

Ramazan ayının yaklaşmasıyla sofralarda da yerini alacak lezzetlerin başında olan güllaç marketlerdeki yerini almaya başladı. Ülkemizde hurma gibi güllaç da sadece ramazanda tüketilen yiyeceklerden.

Bir ay boyunca yiyip on bir ay boyunca yemediğimiz güllacın aslında sağlık açısından faydası çok. En hafif tatlılardan birisi olan güllaç ağır iftar yemeklerinin ardından tatlı ihtiyacını karşılayacak en basit tatlıdır. Güllacın mutfağımızdaki yeri Osmanlı döneminden gelmekte.

Şehzadeler için yapılırdı

Güllaç, Osmanlı sarayında, orucunu açan şehzadelerin midesini yormayacak bir tatlı olarak yapılmaya başlanmıştır. 15. yy ortalarına kadar Osmanlı halkı yufka açıp bu yufkaları saklar ve bir süre sonra kuruyan yufkaları süt ve şeker karışımıyla ıslatıp o şekilde yermiş. Zamanla süt ve şeker karışımının içine gül suyunun eklenmesiyle güllü aş adı verilen ve zamanla güllaç adını alan bu tatlı ortaya çıkmıştır.

Güllaç neden sadece Ramazan'da yenir?

Ramazan ayı dışında satılmamasının nedeni insanların alışkanlıklarından kaynaklandığı söylenmektedir. Ünlü güllaç yaprağı yapan firmalar güllaç, tüm bir yıl üretiliyor ve sadece ramazan ayında tüketiliyor dedi. Güllaç neden sadece ramazan ayında bulunuyor sorusuna da firmalar; Ramazan dışında güllaç soran çok, ama alan az ve ramazan dışında market raflarına koyduğumuz güllaç paketleri satılmadan geri dönüyor açıklamasını yapmışlardır. Ramazan bereketiyle dolan sofraların vazgeçilmezi olan güllaç, diğer 11 ayda fazla tüketilmez.

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