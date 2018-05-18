RamazanHırka-i Şerif ziyarete açıldı
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RAMAZAN HABERLERİ

Hırka-i Şerif ziyarete açıldı

Fatih Hırka-i Şerif Camii’nde bulunan, Peygamber Efendimizin Veysel Karani’ye hediye ettiği Hırka-i Şerif, Ramazan ayının ilk cumasında ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif’i ziyaret eden vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı.

IHA
Hırka-i Şerif, her yıl olduğu gibi Ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete açıldı.
Hırka-i Şerif, her yıl olduğu gibi Ramazan ayının ilk cuma günü ziyarete açıldı.

Peygamber Efendimiz’in vasiyeti üzerine Veysel Karani’ye bırakılan önemli kutsal emanetlerden biri olan Fatih’te bulunan Hırka-i Şerif, Ramazan ayının ilk cumasında ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif’in ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camisi’nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul il müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz, Fatih Belediye başkanı Hasan Suver ve çok sayıda vatandaş katıldı. İstanbul Müftüsü Yılmaz’ın dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Ziyarete gelen bazı vatandaşlar dua ederken, bazıladı da gözyaşlarını tutamadı.


  • Kutsal emanet Hırka-i Şerif; hafta içi saat 10.00 ila 18.00 arası, hafta sonu ise 09.00 ila 18.00 arasında ziyarete açık olacak. Ziyaret, arife günü ikindi namazı sonrasına kadar devam edecek olup, Kadir Gecesi ise, ziyaret teravih namazı sonrası sabah 02.30’a kadar devam edecek.

Manevi duygular hat safhada

Ailesi ile birlikle Hırka-i Şerif’i ziyarete gelen Yıldız Teknik Üniversitesi İnşaat fakültesi öğretim üyesi Mustafa Sinan Yardım, ”Ramazana girdiğimiz bugünlerde içinde bulunduğumuz manevi duygular hat safhada. Bugün bu büyük güzellikle beraber ramazana girmiş olmanın heyecanı içimizde. Burada peygamberin kokusunu hissediyorsunuz. İnşallah diğer kardeşlerimize de bu nasip olur. Ramazan-ı Şerifin memleketimize insanlarımıza, İslam alemine inşallah hayırlara vesile olması dileğiyle” dedi.

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