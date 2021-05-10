Ramazan İdlibte bayram hazırlıkları başladı
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RAMAZAN HABERLERİ

İdlib’te bayram hazırlıkları başladı

Suriye'nin İdlib kentinde yaşayanlar, Ramazan Bayramını hazırlıklarına başladı. Ekonomik kriz nedeniyle alım gücü düşen İdlib halkı, kötü ekonomik koşullara rağmen alışveriş için sokaklara kurulan tezgahları doldurdu.

Haber Merkezi İHA
İdlib’te bayram hazırlıkları başladı
Çarşı pazarda bayram canlılığı yaşanıyor.

Ramazan Ayı’nın bitmesine sayılı günler kala İdlib halkı, bayram hazırlıklarına başladı. Marketlere akın eden İdlib halkı, bayramda hazırlayacakları geleneksel tatlılar ve yemekler için gerekli malzemeleri almak amacıyla marketlerin önünde uzun kuyruklar oluşturdu.

Ancak, ekonomik kriz nedeniyle alım gücü düşen İdlib halkı, kötü ekonomik koşullara rağmen alışveriş için sokaklara kurulan tezgahları doldurdu.

İdlib’de kadınlar ikinci el kıyafetlerden bayramlık üretiyor
RAMAZAN
İdlib’de kadınlar ikinci el kıyafetlerden bayramlık üretiyor

Ramazan bayramının gelişi ile, İdlib sokakları da canlandı. Sokaklara kurulan tezgahlarda tatlılar ve şekerler satışa sunuldu.

Alışverişi yapan İdlibli Abdel Nasser Al-Mahmoud, “Alışveriş yapmaya geldik. Fiyatlar çok artmış, şaşkınız. Alım gücümüz de kalmadı. Yapacak bir şey yok, alabileceklerimizi alıp eve döneceğiz” ifadelerini kullandı.

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