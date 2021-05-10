Ramazan İftar topu bile İsraili korkutuyor
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RAMAZAN HABERLERİ

İftar topu bile İsrail’i korkutuyor

Kudüs’te Osmanlı’dan yadigar iftar topu geleneği Ramazan’ın ayrılmaz bir parçası. Topu ateşleme görevini ailesinden devralan Recai Sanduka, “İntifada yıllarında işgal güçleri barut üretimine engel oldu. Geleneği korumak konusunda ısrarcı oldum. Namlunun içine ses bombası koymak konusunda anlaşmaya vardık. 22 yıldır böyle yapıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İftar topu bile İsrail’i korkutuyor
Recai Sanduka

İşgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde Osmanlı’dan yadigar iftar topu geleneği, Ramazan adetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak devam ediyor. Doğu Kudüs’teki Selahaddin Caddesi’nde yer alan mezarlıktaki Ramazan topunu sabah ve akşam ezanıyla birlikte onlarca yıldır Filistinli Sanduka ailesi ateşliyor.

130 YILDIR GÖREVİ SÜRDÜRÜYORUM

Atalarından bu görevin kendisine miras kaldığını aktaran Recai Sanduka, Ramazan topu ateşleme görevini önce dedesi El-Hac Emin, daha sonra babası El-Hac Yahya’nın yürüttüğünü söyledi. Ailesinin yaklaşık 130 yıldan beri bu geleneği üstlendiğini aktaran Sanduka, bu işi hiçbir karşılık almadan tamamen gönüllü yaptığını dile getirdi. Dedesinin Osmanlı topu kullandığını ancak 60’lı yıllarda Ürdün hükümetinin bugün kullanılan topu getirdiğini ifade eden Sanduka, Osmanlı topunun ise Mescid-i Aksa’daki müzeye konulduğunu belirtti.

BARUTU YASAKLADILAR

İftar ve sahur topu geleneğinin, 80’li yıllara kadar Filistin’in birçok şehrinde yaşatıldığını söyleyen Sanduka, Birinci İntifada yıllarında İsrail’in top için kullanılan barut üretimine engel olduğuna dikkati çekti. Kudüs’ün içinden geçtiği şartlar altında babasından kalan bu geleneği koruma konusunda elinden geleni yaptığını ifade eden Sanduka, şunları aktardı: “Birinci İntifada yıllarında (1987) işgal güçleri top için kullandığımız barut üretimine engel oldu. Kudüs’ün içinden geçtiği şartlar altında babamdan kalan bu geleneği korumak konusunda ısrarcı oldum. Son olarak işgal güçleriyle, top namlusunun içine ses bombası koyarak ateşleme konusunda anlaşmaya vardık. 22 yıldır da böyle yapıyoruz.”

ASKERLER BEKLİYOR

Sanduka, ses bombalarını sıkı güvenlik önlemleri altında İsrail’den aldıklarını, başka bir amaç için kullanılmadığından emin olmak amacıyla top ateşlenene kadar mezarlığın dışında İsrail güçlerinin beklediğini sözlerine ekledi.

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