Ramazan İftardan sonra kan bağışlanabilir
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RAMAZAN HABERLERİ

İftardan sonra kan bağışlanabilir

Prof. Dr. Pervin Topçuoğlu, kan vermenin sağlığa olumsuz bir etkisinin olmadığını belirterek, “İftar sonrası bağışçılar rahatlıkla kan bağışlayabilir. Sahur sonrası da eğer bağış yapacak kişi yorucu bir iş yapmayacaksa öğlene kadar bağış yapabilir” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kan bağışı
Kan bağışı

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden Prof. Dr. Pervin Topçuoğlu, “6-12 Mayıs Kan Haftası” dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Kanın bir laboratuvarda ya da fabrikada üretilmediğini ve sadece bağış yoluyla sağlıklı bireylerden elde edilebildiğini hatırlatan Topçuoğlu, “Kan bağışıyla aynı anda 3 kişiye hayat veriyorsunuz. Hem kendinizin sağlığı hem de başkasının sağlığı için kan vermekten çekinmeyiniz” dedi.

SAHURDAN SONRA ÖĞLENE KADAR

Özellikle Ramazan’da açlık süresinin uzun olmasından dolayı bağış sayısının azaldığını hatırlatan Topçuoğlu, “Kan bağışı yapmak orucu bozmaz. Kan bağışında bağışçının sağlığını korumak bağış merkezlerinin esas görevidir. İftar sonrası vatandaşlar rahatlıkla kan bağışlayabilir. Sahur sonrası da eğer bağış yapacak kişi yorucu bir iş yapmayacaksa öğlene kadar bağış yapabilir” diye konuştu.

KALP KRİZİ RİSKİ AZALIYOR

Düzenli bağış yapan kişilerin kanındaki kolesterol düzeyi ile kalp krizi riskinin azaldığını ve kan basıncının düştüğünü aktaran Topçuoğlu, “Bu kişilerde kanser gelişme riski azalır. Her bağış sonrası yaklaşık 650 kalori yakılır bu da kilo vermeye yardımcı olur. Kan bağışından sonra vücudumuzdaki kan yenilenir ve bu da daha sağlıklı olmamızı sağlar. Bağış yapan bireyde kısa bir sağlık kontrolü yapıldığı için bağışçı kendisinin sağlıklı olduğunu ve bulaşıcı bir hastalık taşımadığını bu sayede öğrenebilir” değerlendirmesinde bulundu.

Sahurdan hemen sonra uyumayın

İç Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Birsel Kavaklı, Ramazan’da özellikle kalp, tansiyon ve diyabet hastalarının dikkat etmeleri gereken durumları anlattı. İlaç saatlerinin doktor bilgisi dışında değiştirilmemesi gerektiğini belirten Kavaklı, “Kronik rahatsızlığı olan kişiler olası sağlık sorunlarına karşı daha dikkatli olmalı” diye konuştu.

Prof. Dr. Kavaklı, sahurdan sonra yatarken yüksek yastık tercih edilmesi gerektiğine işaret ederek, “Sahur yaptıktan hemen sonra uyunması sindirim sistemi sorunlarına yol açabilmektedir. Özellikle reflüsü olan hastaların sahurdan en az 1 saat sonrası yatması ve yüksek yastık kullanması olası sorunların önüne geçebilir” ifadelerini kullandı.

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