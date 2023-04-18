İkiz imamlardan hatimle teravih

Konya’da 749 yıllık Sadrettin Konevi Camii’nde hatimle teravih namazı kıldırma geleneğini tek yumurta ikizi imamlar sürdürüyor. İkiz imamlardan hafız Bekir Sivrikaya, Sadrettin Konevi Camii’nde 12 yıldır imam hatip olarak görev yapıyor. Her gün bir cüzün okunduğu, hatimle teravih namazı geleneğinin sürdürüldüğü tarihi camiye tek yumurta ikizlerinden Mustafa Sivrikaya’nın da 2015’te görevlendirilmesiyle teravih namazlarını dönüşümlü kıldıran kardeşleri, cemaat kolay kolay ayırt edemiyor.

TEK KİŞİ SANIYORLAR

Caminin imamı Bekir Sivrikaya, 12 yıldır görev yaptığı yerde kardeşiyle Ramazan’da birlikte teravih namazı kıldırdıklarını söyledi. “8 yıldır teravih kıldırıyoruz ama hâlâ ikiz olduğumuzu bilmeyenler oluyor” diyen Sivrikaya “Tek kişinin kıldırdığını sanıyorlar. Anak bilenler de buraya ‘ikiz imamların hatimle teravih kıldırdığı cami’ deniliyor” dedi.

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Mustafa Sivrikaya da, teravihin 10 rekatını kendisinin 10 rekatını kardeşinin kıldırdığını belirterek, “Bekir Hocanın sesi ince, değiştiğimizde ‘Hocam ses niye kalınlaşıyor?’ diyorlar. ‘İlacımızı içiyoruz, sesimiz kalınlaşıyor’ diye cevap veriyoruz. Arkamızda namaz kıldıkları için aynı sarık ve cübbeden dolayı ikimizi bir sanıyorlar. İkimizi bir arada görme imkanı olanlar şaşırıyorlar” diye konuştu.





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