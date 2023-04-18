Ramazan İkiz imamlardan hatimle teravih
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2023 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ

İkiz imamlardan hatimle teravih

Konya’da Sadrettin Konevi Camii’nde hatimle teravih namazı kıldıran tek yumurta ikizi hafız imamlar, cemaati şaşırtıyor. Ancak bilen cemaat ise camiye ‘ikiz imamların hatimle teravih kıldırdığı cami’ diyor.

Abone Ol Google News
Esmanur Hangül Yeni Şafak
İkiz imamlardan hatimle teravih
İkiz imamlar, Sadrettin Konevi Camii’nde hatimle teravih namazı kıldırdı.

Konya’da 749 yıllık Sadrettin Konevi Camii’nde hatimle teravih namazı kıldırma geleneğini tek yumurta ikizi imamlar sürdürüyor. İkiz imamlardan hafız Bekir Sivrikaya, Sadrettin Konevi Camii’nde 12 yıldır imam hatip olarak görev yapıyor. Her gün bir cüzün okunduğu, hatimle teravih namazı geleneğinin sürdürüldüğü tarihi camiye tek yumurta ikizlerinden Mustafa Sivrikaya’nın da 2015’te görevlendirilmesiyle teravih namazlarını dönüşümlü kıldıran kardeşleri, cemaat kolay kolay ayırt edemiyor.

TEK KİŞİ SANIYORLAR

Caminin imamı Bekir Sivrikaya, 12 yıldır görev yaptığı yerde kardeşiyle Ramazan’da birlikte teravih namazı kıldırdıklarını söyledi. “8 yıldır teravih kıldırıyoruz ama hâlâ ikiz olduğumuzu bilmeyenler oluyor” diyen Sivrikaya “Tek kişinin kıldırdığını sanıyorlar. Anak bilenler de buraya ‘ikiz imamların hatimle teravih kıldırdığı cami’ deniliyor” dedi.

Mustafa Sivrikaya da, teravihin 10 rekatını kendisinin 10 rekatını kardeşinin kıldırdığını belirterek, “Bekir Hocanın sesi ince, değiştiğimizde ‘Hocam ses niye kalınlaşıyor?’ diyorlar. ‘İlacımızı içiyoruz, sesimiz kalınlaşıyor’ diye cevap veriyoruz. Arkamızda namaz kıldıkları için aynı sarık ve cübbeden dolayı ikimizi bir sanıyorlar. İkimizi bir arada görme imkanı olanlar şaşırıyorlar” diye konuştu.


Sakal-ı Şerif ziyarete açıldı: Görenler gözyaşlarını tutamadı

Bin aydan hayırlı gece: Kadrini bilelim

Kur’an ve sünnet eksenli bir dindarlık
İslam dünyası 14 Mayıs seçimlerine böyle bakıyor

İslam dünyası 14 Mayıs seçimlerine böyle bakıyor

Türkiye kutlu yürüyüşüne devam edecek mi, etmeyecek mi? STK temsilcileri, siyasiler ve aydınlar Yeni Şafak’a konuştu.
Finansta bir üst lige çıkıyoruz

Finansta bir üst lige çıkıyoruz

Finans merkezinin yatırım çekme potansiyelini artıracağını vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “İFM yerli ve yabancı finans kuruluşlarının bölgede faaliyet göstermeye başlamasıyla ülkemiz ekonomisine ciddi katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.
400 milyar dolar ihracat böyle gelecek

400 milyar dolar ihracat böyle gelecek

2026 yılı için hedef olarak konulan 400 milyar dolar ihracat için de yol haritası hazır. Gümrüklerde dijitalleşmenin artması, son kullanıcıya hızlı erişim, e-ticaret ve ihracat teşvikleri gibi alanlardaki yenilikler daha da geliştirilecek.
Karadeniz gazının vanası açıldı

Karadeniz gazının vanası açıldı

Deniz altı ana iletim hattına verilmeye başlanan Karadeniz gazı, bugün karaya ulaşıyor. Karadeniz gazının ithal gaza göre çok daha ekonomik olduğunu vurgulayan Bakan Dönmez, perşembe günü de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdeleri olacağını aktardı.

Oy kullanırken bunlara dikkat!

Oy kullanırken bunlara dikkat!

YSK uyardı: Vatandaşlık numarasını taşıyan resimli kimliğinizle gelin. Üzerinde "Evet" ya da "Tercih" yazılı mührü birden fazla ittifaka, aynı ittifakta yer almayan parti veya adayın hanesine basmayın.

TCG Anadolu coşkusu

TCG Anadolu coşkusu

Sarayburnu Limanı'na demirleyen TCG Anadolu, ziyaretçi akınına uğradı. SİHA’lı, TB3’lü, KIZILELMA’lı TCG, 7’den 77’ye tüm vatandaşlarda hayranlık, gurur ve coşku dolu duygulara yol açtı.

İran PKK'ya göz yumuyor

İran PKK'ya göz yumuyor

Teslim olan ‘Rotinda’ kod adlı PKK’lı M.A., örgütün İran ve Irak sınırından insan kaçakçılarını kullanarak mühimmat ve malzeme getirdiğini anlattı. PKK, İran ile ters düşmemek için sınırdaki şehirlerde terör eylemi yapmıyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.