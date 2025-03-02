İlk iftar mutluluğu

On bir ayın sultanı Ramazan’a kavuşan İslam alemi, ilk iftarını yaptı. Saatler öncesinden başlayan hazırlıkların ardından, vatandaşlar mahallelerinde pide kuyruklarına girdi. Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte, sokaklar iftar için sabırsızlanan insanların hareketliliğiyle doldu. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, hurma, su ve zeytinle iftarlar açarken sevdikleriyle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadı.

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarında gıda israfının arttığını belirterek, hem restoranların hem de vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Fiks menülerin, iftar zamanı için bir zorunluluk olduğuna değinen Bingöl, restoranın menü içeriğinde dikkat etmesini, vatandaşların da yemeyecekleri ürünleri istememesinin önemli olduğunu söyledi. Bingöl, iftar sofralarında israf oranının yüzde 30’a kadar çıkabildiğini ve restoranların menülerindeki yiyeceklerin gereksiz yere israf edilmemesi için vatandaşların yemeyeceği ürünleri görevliye bildirerek engellemeleri gerektiğini söyledi. Restoranların da deneyimlerinden faydalanarak menülerini daha uygun şekilde hazırlamaları gerektiğini ekledi.