Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ramazan
İlk iftar mutluluğu

İlk iftar mutluluğu

04:002/03/2025, Pazar
G: 2/03/2025, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Ramazan’ın rahmet ve bereket iklimine kavuşan İslam alemi, ilk iftarını yaptı. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, sevdikleriyle aynı sofrada buluşmanın, paylaşmanın mutluluğunu yaşadı.

On bir ayın sultanı Ramazan’a kavuşan İslam alemi, ilk iftarını yaptı. Saatler öncesinden başlayan hazırlıkların ardından, vatandaşlar mahallelerinde pide kuyruklarına girdi. Ramazan ayının manevi atmosferiyle birlikte, sokaklar iftar için sabırsızlanan insanların hareketliliğiyle doldu. Dünyanın dört bir yanındaki Müslümanlar, hurma, su ve zeytinle iftarlar açarken sevdikleriyle aynı sofrada buluşmanın mutluluğunu yaşadı.


FİKS MENÜLER İSRAF OLMASIN

Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, Ramazan ayında iftar ve sahur sofralarında gıda israfının arttığını belirterek, hem restoranların hem de vatandaşların daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Fiks menülerin, iftar zamanı için bir zorunluluk olduğuna değinen Bingöl, restoranın menü içeriğinde dikkat etmesini, vatandaşların da yemeyecekleri ürünleri istememesinin önemli olduğunu söyledi. Bingöl, iftar sofralarında israf oranının yüzde 30’a kadar çıkabildiğini ve restoranların menülerindeki yiyeceklerin gereksiz yere israf edilmemesi için vatandaşların yemeyeceği ürünleri görevliye bildirerek engellemeleri gerektiğini söyledi. Restoranların da deneyimlerinden faydalanarak menülerini daha uygun şekilde hazırlamaları gerektiğini ekledi.


#Ramazan
#iftar
#restoran
#yemek

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Taşerona kadroda 2. torba yasa müjdesi var: 100 bin taşeron işçi dikkat kesildi