Ramazan İşgalin gölgesinde
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İMSAKİYE 2019
RAMAZAN HABERLERİ

İşgalin gölgesinde

Ramazan ayının başlangıcı için hilali, çıplak gözle görmenin ölçü alındığı Filistin’de, Mescid-i Aksa’da akşam namazından sonra yapılan duyuruda hilalin görüldüğü ve Ramazan’ın ilk teravihinin bu akşam kılınacağı belirtildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Mescid-i Aksa’da Ramazan’ın ilk teravih namazı kılındı.
Mescid-i Aksa’da Ramazan’ın ilk teravih namazı kılındı.

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da Ramazan’ın ilk teravih namazı kılındı.

Harem-i Şerif’in avlularını dolduran Filistinliler, İsrail’in abluka altında tuttuğu Gazze’de 23 Filistinliyi şehit etmesi nedeniyle bu yıl Ramazan ayına buruk girdi. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Suneyne, teravih öncesi verdiği vaazda, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına dikkati çekerek, Kudüs, Gazze ve Filistin’in tamamının kurtuluşu için dua etti.

Bu yıl da Gazze’deki Filistinli Müslümanların Kudüs’e gelişine izin vermeyen İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan 40 yaş üstü Filistinlilerin ise sadece cuma günleri Mescid-i Aksa’ya gelmelerine izin vereceğini açıklamıştı.

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