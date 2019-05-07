İşgalin gölgesinde

İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa’da Ramazan’ın ilk teravih namazı kılındı.

Harem-i Şerif’in avlularını dolduran Filistinliler, İsrail’in abluka altında tuttuğu Gazze’de 23 Filistinliyi şehit etmesi nedeniyle bu yıl Ramazan ayına buruk girdi. Mescid-i Aksa İmam Hatibi Şeyh Yusuf Ebu Suneyne, teravih öncesi verdiği vaazda, İsrail’in Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarına dikkati çekerek, Kudüs, Gazze ve Filistin’in tamamının kurtuluşu için dua etti.

Bu yıl da Gazze’deki Filistinli Müslümanların Kudüs’e gelişine izin vermeyen İsrail makamları, işgal altındaki Batı Şeria’da yaşayan 40 yaş üstü Filistinlilerin ise sadece cuma günleri Mescid-i Aksa’ya gelmelerine izin vereceğini açıklamıştı.

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