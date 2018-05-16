Her an lazım olabilecek bir kan bağışı durumuna karşı “Kan vermek orucu bozar mı?” sorusunu akıllara getiren vatandaş, konuyu hemen Diyanet’e sordu ve gerekli açıklama yapıldı. Ramazan ayında oruç ibadetini gerçekleştirebilmek için bizlerin sorularını sürekli cevaplayan Diyanet İşleri Başkanlığı, Ramazan ayında olduğumuz bu günlerde “Kan vermek orucu bozar mı?” sorusuyla ilgili şu açıklamaları yaptı.

Diyanet: Oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz

Ramazan’da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, IV, 50-52). Vücuda kan almak ise, beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivayet vardır.

Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (s.a.s.), “Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur.” (Ebû Dâvûd, Savm, 28) buyurmuştur. Öte yandan Resûlullah’ın (s.a.s.) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivayet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32; Ebû Dâvûd, Savm, 29).

Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi “Hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalır.” şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.





Diyanet uyarıyor!

Bu cevabıyla “Kan vermek orucu bozar mı?” sorusunu çözüme kavuşturan Diyanet İşleri Başkanlığı, insanları kulaktan dolma bilgilere karşı tedbirli olmaları ve merak ettikleri her türlü sorular için Diyanet’in kendi internet sayfasını ziyaret etmeleri konusunda uyarıyor.

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