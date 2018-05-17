Kenya'da Ramazan

Kenya'nın ikinci büyük şehri olan Mombasa, Hint Okyanusunun yanı başında yer alan körfezdeki Mercan Adası'nın üstünde kurulu. Tarihi bir kent niteliği taşıyan Mombasa, yüz yıllar önce kıyıya yerleşen Araplar sayesinde hem İslamiyet ile hem de Arap kültürüyle tanıştı. Bugün halen Arap kültürünün izlerinin rastlandığı kent dar sokakları, tarihi camileri, oymalı evleri ve tropikal iklimiyle eşsiz bir tarihi ve doğal görünüme sahip.

Daha rahat oruç için medreselere tatil verildi

Bölge halkı, kent merkezinde kurulan, çeşitli tropikal meyvelerle taze sebzeler, baharatlar ve çok çeşitli malzemelerin satıldığı pazarları tıka basa doldurdu. Halk, bu gece yapılacak ilk sahur öncesi son alışverişlerini de tamamlıyor.

Deve etinin mutfaklardan eksik olmadığı Mombasa'da, kentin en ünlü alışveriş noktası olarak bilinen Marikiti mahallesindeki büyük et pazarında deve eti başta olmak üzere çeşitli etler kısa sürede tükendi. Öte yandan ramazan dolayısıyla çocukların daha rahat oruç tutabilmesi için Mombasa genelindeki medreselerde eğitime bir ay ara verildi.

Sadakalar verildi

Mombasa'nın tarihi kasabası Old Town'da balıkçılık yapan 36 yaşındaki Sümeyye Muhammed Ali, yaptığı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla yerel halkın hem kendi evleri hem de sadaka niyetiyle maddi durumu iyi olmayan aileler için iftar alışverişi yaptığını, bu nedenle işlerinin açıldığını kaydetti.

Kenyalı Müslümanların hazırlıkların son aşamaya geldiğini dile getiren Ali, "Nasip olursa bu gece ilk sahura kalkacağız" dedi.

Türkiye'yi gönülden seviyorlar

Mombasa'daki büyük et marketinde çalışan 65 yaşındaki Ahmed Mıdran da Türkiye'ye sıcak mesajlar gönderdi. Somali asıllı olan Mıdran, Türkiye'nin başta Somali olmak üzere tüm dünyada yaptığı yardımları bildiğini söyleyerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çok iyi bir lider olduğunu söyledi.

Türk halkının ramazanda dünyadaki tüm Müslümanları hatırlayarak yardım ve sadaka gönderdiğini kaydeden Mıdran, bütün bu iyilikler için Türkiye'ye teşekkür etti.

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