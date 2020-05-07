Ramazan Komşuluk engel tanımıyor İplerle birbirlerine yemek ikram ediyorlar
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Komşuluk engel tanımıyor: İplerle birbirlerine yemek ikram ediyorlar

Malatya’da, 3 bloklu bir apartmanda yaşayan çoğunluğu 65 yaş üzeri olan komşular, ramazan ayında balkonlar arasında ip gererek yaptıkları basit teleferik ve sarkıttıkları sepetle birbirlerine yemek ikramında bulunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Komşular birbirlerini balkonlardan selamlıyor.
Komşular birbirlerini balkonlardan selamlıyor.

Malatya merkezde Koyun Mahallesi’nde bulunan 3 bloklu Ülkü Apartmanı’nda oturan çoğunluğu 65 yaş üzeri vatandaşlar koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkamıyor. Sokağa çıkma yasağı olan vatandaşlar bu Ramazan’da iftarda buluşamayınca sepetlerle ve balkonlar arasına gerdikleri ip yöntemiyle yaptıkları yemekleri birbirlerine ikram ediyor. Komşular pişirdikleri yemekleri, iftar saatinde teleferik sistemiyle balkondan diğer komşusuna gönderiyor, ya da üst kattan alta iple sarkıtıyor. 65 yaş üzeri vatandaşlar böylelikle hem koronavirüs tedbirlerine uyuyor, hem de Ramazan geleneğini sürdürüyor. Komşular, iftar öncesi de balkonlarında birbirleriyle sohbet ederek zaman geçiriyor.

Ramazanda iftarda buluşamayınca sepetlerle birbirlerine yemek ikram ediyorlar.

YEMEKLER FAZLA PİŞİYOR

  • Apartmanda yaşayanlar, bu Ramazan’da da yine yemeklerin fazladan pişirildiğini, salgından dolayı kurdukları teleferik sistemiyle ve aşağı sarkıttıkları sepetlerle birbirlerine yemek gönderdiklerini söyledi. Apartman sakinlerinden Halis Göksu (82), önceden komşularla birbirlerine gidip geldiklerini belirterek, “İftardan sahura kadar beraber oturuyorduk. Sahurda herkes fırından ekmeğini alıyordu ve yemeğimizi yiyip yatıyorduk. Şimdi koronavirüsten dolayı kimse kimseye gidemiyor. Ancak sepetlerle yemekler birbirimize veriyoruz, ikram ediyoruz. Sepetlerle çekiyorlar yukarıya veya karşı tarafa gönderiyoruz. Bu şekilde hem geleneği sürdürüyor hem de birbirimize yardımcı oluyoruz” dedi. Başka apartmanda yaşayanlar ise örnek olarak gördükleri komşuluk ilişkisini kıskandıklarını söyledi.

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