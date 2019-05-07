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RAMAZAN HABERLERİ

Kömür kara sofra aydınlık

Zonguldak’ta maden işçileri, Ramazan ayının ilk sahurunu yerin metrelerce altında evlerinden getirdikleri yiyeceklerle yaptı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Maden ocağında gece vardiyasında çalışan işçiler, ilk sahuru yerin 300 metre altında yaptı.
Maden ocağında gece vardiyasında çalışan işçiler, ilk sahuru yerin 300 metre altında yaptı.

Zonguldak’ın Kilimli ilçesine bağlı Gelik beldesindeki özel bir şirkete ait maden ocağında gece vardiyasında çalışan işçiler, ilk sahuru yerin 300 metre altında yaptı.

Sahur saatinin yaklaşmasıyla işlerini bırakıp kömür karası el ve yüzlerini temizleyen işçiler, ardından kalaslarla kurdukları yer sofrasında toplandı. Evlerinden getirdikleri peynir, zeytin, domates, salatalık, biber, ekmek ve meyveleri birlikte hazırlayan işçiler, yemeklerini yedikten sonra dua etti.

AİLE GİBİYİZ

Maden işçileriyle birlikte sahur yapan maden mühendisi Bayram Barutçu, maden işçilerinin yer altında da aile gibi olduğunu söyledi. Birlikte sahur yapmaktan mutluluk duyduklarını ifade eden Barutçu, “Evimizde ne yiyorsak aynı şekilde burada da yemeklerimizi getirip arkadaşlarla birlikte sahurumuzu gerçekleştiriyoruz” dedi.

15 yıllık maden işçisi Halil Horoz da yer altında sahur yaparak Ramazan ayına başlamanın manevi olarak kendilerini daha da güçlendirdiğini anlattı.

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