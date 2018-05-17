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RAMAZAN HABERLERİ

​Kusmak orucu bozar mı? Diyanet’ten yanıt geldi!

Kusmak orucu bozar mı?

Ramazanda orucu bozan durumlar kadar bozmayan durumlarda var. Kusmak orucu bozar mı? sorusu da bunlardan biri. Hastalık anında yaşanacak bir kusma durumuna karşı Diyanet gerekli açıklamayı yaptı. Kusmak orucu bozar mı? Diyanet’ten yanıt geldi! İşte Diyanet’in Ramazanda oruçluyken kusmak ile ilgili verdiği yanıt.

Yeni Şafak
Kusmak orucu bozar mı? diye soran milyonlarca insana cevap Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet adresinde geldi.
Kusmak orucu bozar mı? diye soran milyonlarca insana cevap Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet adresinde geldi.

Ramazan ayında sıcak havalar, mide bulantısı ya da hastalık gibi durumlarda yaşanabilecek kusma olayının orucu bozup bozmadığı tartışmasına Diyanet son noktayı koydu. Kusmak orucu bozar mı? diye soran milyonlarca insana cevap Diyanet İşleri Başkanlığı, resmi internet adresinde geldi. İşte, kusmak orucu bozar mı? sorusunun yanıtı...

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Ama…

Miktarı ne olursa olsun kendiliğinden gelen kusuntu orucu bozmaz. Aynı şekilde mideden ansızın ağza yükselip tekrar mideye dönen şeyler de oruca zarar vermez. Kişinin kendi isteği ile ağız dolusu kusması hâlinde ise oruç bozulur.

Hz. Peygamber (s.a.s.), “Oruçlu kimse kendisine hâkim olamayarak kusarsa ona kaza gerekmez. Her kim de kendi isteği ile kusarsa orucunu kaza etsin.” (Ebû Dâvûd, Savm, 32; Tirmizî, Savm, 25) buyurmuştur.

Bununla birlikte, kustuğu için orucu bozuldu zannıyla yemeye içmeye devam eden kimsenin orucu bozulur. Böyle bir kimseye keffâret değil, gününe gün kaza gerekir (İbnü’l-Hümâm, Feth, II, 332; el-Fetâva’l-Hindiyye, I, 226).

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Diş fırçalamak orucu bozar mı?

Ramazan orucunun önemi

Farsça'daki rûze kelimesinin Türkçeleşmiş şeklidir. Arapça'sı savm ve sıyâmdır. Savm kelimesi Arapça'da "bir şeyden uzak durmak, bir şeye karşı kendini tutmak, engellemek" anlamında kullanılır. Fıkıh terimi olarak ise, imsak vaktinden iftar vaktine kadar, bir amaç uğ- runa ve bilinçli olarak, yeme ve içmeden uzak durmak demektir.

İmsak, Arapça'da, "kendini tutmak, engellemek" anlamına gelir. Orucun temel unsuru da (rükün) bu anlamdır. İmsak vakti tabiri, dilimizde, oruç yasaklarından uzak durma vaktinin başlangıcı anlamında kullanılır.

İmsak vakti, tan yerinin ağarması (fecr-i sâdık; bk. Namaz Vakitleri bölümü) vakti olup, bu andan itibaren yatsı namazının vakti çıkmış, sabah namazının vakti girmiş olur; bu vakit aynı zamanda sahurun sona erip orucun başlaması vaktidir.

İftar vakti ise, oruç yasaklarının sona erdiği vakit anlamında olup, güne- şin batma vaktidir. Bu vakitle birlikte akşam namazının vakti de girmiş olur. Gündüz ve gecenin teşekkül etmediği bölgelerde oruç süresi, buralara en yakın normal bölgelere göre belirlenir.

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