​Oruç ahiret yolcusu olduğumuzu hatırlatır

Sosyal yardımlaşma ve dayanışmanın pekiştiği, sevgi, saygı ve kardeşlik duygularının daha da güçlendiği Ramazan ayı tüm Müslüman aleminde coşkulu bir şekilde idrak ediliyor. Biz de Yeni Şafak olarak Müslümanların bu ayı nasıl değerlendirmesi gerektiğini, nelere dikkat etmesi gerektiğini Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Yakup Çiçek’e sorduk. Orucun bedenle ve ruhla yapılan bir ibadet olduğunu söyleyen Çiçek, oruç tutan Müslümanlara şunları söyledi; "Müslüman kişi hem Ramazan ayının başlamasına, sona ermesine ve hem de iftar ve imsak vakitlerine dikkat eder ve uyar. Oruçlu kendini korur. Bilir ki, oruç güzel huylar edindirir ve kötü huy ve davranışlardan arındırır. Müslümanlar, asırlar boyu dinleriyle iftihar etmiş ve onun rehberliğinde, imrenilen ve özlenen üstün bir ibadet ve sosyal hayatı, oruç ve diğer ibadetleriyle kazanmış ve yaşamışlardır."

NEFSİ TERBİYE EDER

Orucun ahiretle ilgili en önemli hatırlatıcı olduğunu söyleyen Çiçek, "Bu büyük ibadet bize, dünyâda fânî nîmetleri elinden alınacak bir âhiret yolcusu olduğumuzu hatırlatır. Bâzı fânî nîmetlerden mahrum kalmakla gerçekleşen oruç ibadeti, nefis terbiyesini gerçekleştiren önemli sebeplerinden biridir. Öncelikle orucun çok önemli bir ibadet olduğunun farkında olmak gerekir" ifadelerini kullandı.

İNCE VE NAZİK OLUNMALI

Çiçek, oruç tutanların yapması gerekenleri şu şekilde anlattı: “Oruç tutan kişi sahura kalkmayı ihmal etmez. Söz ve davranışlarına dikkat eder, onlara haram ve yasak karıştırmaz, hatta muhatab olduğu yersiz hareketlere ayniyle karşılık vermez. Oruçlu, gündüzleri mesleğini hiçbir haksızlığa meydan vermeden icra eder. Söz ve davranışları, trafik ve diğer alalarda hissedilecek kadar daha ince ve nezaketli olur. Gıybet etmez."