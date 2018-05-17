RamazanOruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?
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RAMAZAN HABERLERİ

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Oruca doğru zamanda ve doğru şekilde niyet edilmelidir ki, oruç ibadeti kabul olsun. Peki, oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? Dil ile niyet etmek yeterli midir? Her gün için ayrı mı niyet edilir? İşte Diyanet’ten: Oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir? sorusuna cevap.

Yeni Şafak
Niyetin öneminden bahseden Diyanet, orucun kabulü için niyet etmek gerektiğini söylüyor.
Niyetin öneminden bahseden Diyanet, orucun kabulü için niyet etmek gerektiğini söylüyor.

İbadetlerimizin sahih olabilmesi için niyet etmek şart. Bu durum oruç içinde geçerli. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır. Doğru vakitte niyet etmek doğru vakitte oruç açmak çok önemlidir. Diyanet yaptığı açıklamasında, “oruca ne zaman ve nasıl niyet edilir?” sorusuna yanıt verdi.

Niyetin önemi

Niyet etmek orucun şartlarındandır. Niyetsiz oruç sahih değildir. Kalben niyet etmek yeterli ise de niyeti dil ile ifade etmek menduptur. Oruç için sahura kalkılması da niyet sayılır.Ramazan orucu, belli günlerde tutulmak üzere adanan oruçlar ile nafile oruçlar için niyet etme vakti, güneşin batması ile ertesi gün tepe noktasına gelmesi öncesine kadarki süredir Ancak imsaktan sonra yapılacak niyetin geçerli olması için bu vakitten itibaren bir şey yenilip içilmemiş, oruca aykırı bir iş yapılmamış olması gerekir. Aksi takdirde gündüz niyet caiz olmaz (Kâsânî, Bedâî’, II, 85). Bu oruçlar için, “yarınki orucu tutmaya” şeklinde mutlak niyet yeterlidir.

Her güne ayrı niyet

Bununla birlikte geceden niyet edilmesi ve “yarınki Ramazan orucuna” şeklinde orucun belirlenmesi daha faziletlidir. Ramazanın her günü için ayrı niyet edilmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, I, 397, 400).Kaza, keffaret ve bir zamana bağlı olmaksızın adanan oruçlar için gün batımından itibaren en geç imsak vaktine kadar niyet edilmiş olmalıdır.

Bu tür oruçlara niyet edilirken, “falanca kaza, keffaret veya adak orucuna” şeklinde belirtilmesi gerekir. Şafiî mezhebine göre ise nafile dışındaki tüm oruçlara geceden niyet edilmelidir. İmsak vaktine kadar niyet edilmemişse o günün orucu geçerli olmaz. Nafile oruçlara ise güneş tepe noktasına gelmeden öncesine kadar niyet edilebilir (Şirâzî, el-Mühezzeb, I, 331-332).

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