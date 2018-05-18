'Peygamberler şehri'nde ramazan coşkusu

İnanç turizminin önemli merkezlerinden Şanlıurfa'da, sıcak hava dolayısıyla gündüzleri zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan oruçlu vatandaşlar, iftar sonrası sokakları dolduruyor. "Peygamberlerin atası'' kabul edilen Hazreti İbrahim'in doğduğu, Hazreti Eyyüp, Hazreti Elyasa ve Hazreti Şuayip peygamberlerin yaşadığı rivayet edildiği Şanlıurfa'da, ramazanın atmosferi farklı yaşanıyor.

Birçok vatandaş, çocuklarıyla geç saatlere kadar büyükşehir ve merkez ilçe belediyelerinin düzenlediği ramazan etkinliklerinde vakit geçiriyor. Haliliye Belediyesi tarafından 5 yıldır geleneksel hale getirilen sahur sofralarında, binlerce kişi aynı yemeği paylaşmanın sevincini yaşıyor.

Balıklıgöl ve ciğercilerde yoğunluk

Gerek kent sakinleri gerekse çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler, iftar sonrası kentin simgesi Balıklıgöl ve çevresinde geziyor, yerleşkede bulunan tarihi mekanları ziyaret edip sahura kadar serin havada "manevi iklimi" soluyor.

Balıklıgöl yerleşkesinin yanı sıra Hazreti Eyyüp Peygamber'in hastalığında çile çektiği ve suyuyla şifa bulduğu kuyunun bulunduğu rivayet edilen makamın da yer aldığı mekanı ziyaret eden vatandaşlar, yatsı ezanının okunmasının ardından camilerde teravih namazı kılıyor.

Ciğer tüketimi Ramazan'da artıyor

Teravih namazından sonra da canlılığın devam ettiği kentte, bazı vatandaşlar tarihi Urfa Kalesi'nin eteklerindeki doğal mağaralar ve çevrelerinde oluşturulan kafeteryalarda günün yorgunluğunu atmaya çalışıyor. Şanlıurfa'da, ciğer kebabı tüketimi de ramazan ayında artıyor.

İftarda tarihi mekanlarındaki ciğercilerde yoğunluk oluşturan vatandaşlar, başta Haşimiye bölgesi olmak üzere, çeşitli semtlerde sahura kadar açık olan işletmelerde kebap tüketmeyi tercih ediyor.

"Ramazanda gece çok hareketli geçer"

Ramazanda geceyi dışarıda geçiren kent sakinlerinden Haliliye Belediyesi Meclis Üyesi Nihat Akbıyık, yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da ramazan ayının çok hareketli geçtiğini söyledi.

İnsanların genelde ramazan ayında sofralarında misafir ağırladığını belirten Akbıyık, "Bazen ramazanı kentte geçirmek için bile dışarıdan gelen misafirlerimiz olur. Gece dışarı çıkılır, teravih namazı kılındıktan sonra Dergah ve Balıklıgöl civarında dolaşılır, ciğer kebabı yemeye çıkılır. Sahura kadar dolaşılır, herkes arkadaşları ve akranlarıyla vakit geçirir. Gerçekten Şanlıurfa diğer illere benzemez, ramazanda gece çok hareketli geçer. Bizim ilimizde ramazan çok güzel geçer" diye konuştu.

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