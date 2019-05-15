Ramazan Ramazan ayında kilo vermek mümkün
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Ramazan ayında kilo vermek mümkün

Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, ramazan ayında kilo vermenin mümkün olduğunu söyledi. Metabolizmayı hızlandırmak adına mutlaka sahura kalkılması gerektiğini belirten Diyetisyen Bönce, “Sahurda protein yönünden beslenmek çok etkili. Metabolizmayı hızlandırmak adına iftar ve sahur arasında sürede yeşilçay ve yoğurt tüketilmeli” dedi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Ramazan ayında özellikle sindirim sisteminde ve metabolizmada önemli değişiklikler yaşanıyor. Bu nedenle kilo vermek de zorlaşabiliyor. Ramazan ayında sağlıklı beslenerek kilo vermenin mümkün olduğunu belirten Emsey Hospital Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, önemli tavsiyelerde bulundu. Kişiye özel bir beslenme programı planlanması gerektiğinin altını çizen Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce, “Karbonhidratlara çok fazla yüklenilmemeli. Tüm besinlerin dengede olması gerekiyor” diye konuştu.

KİŞİ MİDESİNİ DİNLEMELİDİR

Pilav, makarna gibi karbonhidrat bakımından zengin besinlerin kısıtlı oranda tüketilmesi gerektiğini ifade eden Gökçe Bönce, “Karbonhidrat kaynağı olarak ekmek veya ufak bir pide tüketilebilir. Yemeğe mutlaka hafif bir çorba ve salata ile başlanılmalıdır. Kişi bu süreçte midesini dinlemelidir. 20 dakika içinde beyne tokluk sinyalleri gidecek. Çorba ve salatadan 20 dakika sonra ufak porsiyonlarla ana yemeğe geçilebilir. Yoğurt, cacık ve ayran ile tokluk sürelerini uzatabilirler. Böylelikle kişinin kilo vermesi kolaylaşacaktır” dedi.

ÇAY VE KAHVE YERİNE SU TÜKETİN

Su tüketiminin önemine dikkat çeken Gökçe Bönce, "İftar ve sahur arasında mutlaka 2 litre su içilmelidir. Bu da ramazanda kilo verme sürecini hızlandırması açısından önemli. Beslenme ve su tüketimine dikkat edildiği taktirde mutlaka kilo verilecektir. Metabolizmayı hızlandırmak adına mutlaka sahura kalkılmalıdır. Sahurda ise protein yönünden beslenmek çok etkili. Sıvı tüketimini de artırmak gerekiyor. Sıvı tüketimi kilo verme üzerinde oldukça etkili. Sahurda çay kahve yerine su tüketmek çok daha faydalı" ifadelerini kullandı.

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MUTLAKA BİR UZMANA DANIŞIN

Metabolizmayı hızlandırmak adına iftardan bir saat sonra hafif tempolu bir yürüyüş yapılması önerisinde bulunan Beslenme ve Diyet Uzmanı Gökçe Bönce şöyle devam etti:
  • "Yürüyüşün ardından minik bir ara öğün önem taşıyor. Ramazanda metabolizmayı hızlandırmak adına iftar ve sahur arasındaki ara öğünde yeşilçay, yoğurt tüketmelerini tavsiye ediyorum. Kişi eğer acıkırsa bu arada kalorisi düşük salatalık, domates gibi sebzeleri de tüketebilir. Oruç tuttuklarında rahatsızlık yaşayan kişiler, ramazan dönemini mutlaka bir beslenme uzmanı ve doktor kontrolünde geçirmelilerdir. Çünkü bu kişilerin tükettikleri her besin onların sağlıkları açısından oldukça önem arz ediyor. Ramazan ayını mutlaka bir uzman kontrolünde geçirmelerini öneriyoruz.

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