Ramazan bereketi: ​​İftar ve sahur sofralarına hazırlık çarşı pazarı hareketlendirdi​

Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşların iftar ve sahur sofraları için mutfak alışverişine çıkması çarşı-pazarı hareketlendirdi. Yağdan şekere, pirinçten bakliyata kadar çeşitli gıdanın bulunduğu Ramazan kolileri 50 liradan başlayan fiyatlarla market raflarında yerini alırken, pazarlarda ise kuruyemişten yufkaya, meyveden hazır tatlılara, kırmızı etten kahvaltılıklara yüzlerce ürün tezgahlara çıktı. Salgına rağmen yaşanan yoğunluk esnafın yüzünü güldürürken, özellikle hurma, kuruyemiş, meyve çeşitleri vatandaştan yoğun ilgi görüyor.

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30 GÜNLÜK KOLİ 200 TL

Mustafa Karlı

Ramazan ayı öncesinde çarşı-pazarın nabzını tutan Yeni Şafak, İstanbul’un farklı noktalarında hem esnafla görüştü, hem de fiyatları yerinde araştırdı. İstanbul Gıda Toptancıları Tüccarları Derneği (İGTOD) Başkanı Mustafa Karlı, toptan ve perakende satışları olduğunu belirterek, “Burada herkes Ramazan hazırlığını önceden yapıyor. Fiyat farkı olmuyor. Bir aileye 30 gün yetecek bir koli fiyatı ortalama 200 lira. İçinde 15 çeşit ürün oluyor. Ramazan kolisini 80 liraya da 450 liraya da yapıyoruz” diye konuştu.

Marketlere göre kıyaslandığında fiyatlarının daha uygun olduğuna işaret eden Karlı, marketlerde ortalama 80 liradan satışa sunulan 5 litrelik ayçiçek yağının toptanda 68-70 liradan satıldığını açıkladı.

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KAHVE DÜKKANLARINDA KUYRUK

Ramazan alışverişi için yoğun hareketliliğin yaşandığı noktalardan biri Eminönü. Küçük dükkanların önlerine kurulan gıda tezgahlarında lokumlar, çerezler ve iftariyelikler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Özellikle hurma, çerez, peynir ve kahve dükkanlarının önünde uzun kuyruklar dikkat çekti. Eminönü esnafları, “Pazar alışverişi şimdi çok şükür iyi. Fiyatlarda geçen seneye göre değişiklik yok” dedi. Süt ürünleri satan bir başka esnaf, fiyatlarda artışa işaret ederek, “Önceden 1 kilo peyniri 38 liraya satarken şimdi, 47 liraya satmak zorunda kalıyoruz. Şu an en çok zeytin, peynir, hurma ve çerez tercih ediliyor” değerlendirmesinde bulundu.

FOTOĞRAF 6 11 ayın sultanı Ramazan’a sayılı günler kala alışveriş yapmak için Eminönü’nün yolunu tutan vatandaşlar yoğunluğa neden oldu. Ramazan hazırlıkları yapan gurbetçilerin tercihi de Eminönü oldu. İftariyelik ve sahurluk alan vatandaşların oluşturduğu yoğunluk drone kameralarına yansıdı. Binlerce kişinin yöresel ürünler almak üzere akın ettiği Fatih Kadınlar Pazarı ise boş kaldı. Yurt dışından alışveriş yapmaya gelen Ceyda Kirazlı, “Ramazan alışverişi yapıyoruz. Yurt dışından geliyoruz. Almanya’da yaşıyorum. Ramazanı Türkiye’de geçiremeyeceğiz. Misafirlerimizi güzel ağırlamak için lokum, domates kurusu, hurma ve çerez aldık” dedi. Ramazan öncesi tahin pekmezin tercih edildiğini söyleyen Mesut İncel, “Halkımız ramazan öncesi tahin pekmeze rağbet gösteriyor. Oruç tutulacağı için genellikle tuzsuz peynir tercih ediyorlar” diye konuştu. Eski Ramazanları aradığını anlatan Ebru Erol ise, “Eski Ramazanlar nerede diyoruz. Kahvaltılık ayrı her şeyi ayrı alırdık. Bugün kahve alacağız ve biraz da şeker almaya geldik” ifadelerinde bulundu. Eminönü’nde Ramazan bereketi 11 ayın sultanı Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşlar alışveriş için Eminönü'ne akın etti. Eminönü'nde yaşanan yoğunluk drone ile havadan görüntülendi.

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GRAMAJ OYUNUNA DİKKAT

Ramazan alışverişinde kalite ve fiyatın yanı sıra gramajın da önemli olduğuna vurgu yapan Mustafa Karlı, kendilerinin 5 litreden sattıkları yağın, bazı market raflarında 4 litre 600 gramdan satışa çıktığına dikkat çekerek, vatandaşların alışveriş yaparken dikkatli olması uyarısında bulundu. Zincir marketleri de eleştiren Karlı, “Bazı küçük marketlere, mutfaklara, otellere mal veriyoruz. Mallarımız daha taze, bizzat üreticiden alıyoruz. Üretici ile tüketici arasında köprüyüz. Aldığımız ürünlerin yüzde 80’i yerli. Ramazan ayında özellikle bakliyat tüketimi artacak" diye konuştu.

Recep Bağlamış

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KIRMIZI ET, PASTIRMA VE SUCUĞA ZAM YOK

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, Ramazan öncesi pastırma, sucuk ve kırmızı et fiyatlarını değerlendirdi. Bağlamış,

dedi. Fiyatta yüzde 20 bir artış olduğuna işaret eden Bağlamış, ancak söz konusu artışın bu aya özel olmadığını savunarak,

açıklaması yaptı. Kırmızı et fiyatlarına değinen Bağlamış,

dedi.

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