Ramazan bereketi: ​​İftar ve sahur sofralarına hazırlık çarşı pazarı hareketlendirdi​

Ramazan ayına sayılı günler kala vatandaşların iftar ve sahur sofraları için mutfak alışverişine çıkması çarşı-pazarı hareketlendirdi. Yağdan şekere, pirinçten bakliyata kadar çeşitli gıdanın bulunduğu Ramazan kolileri 50 liradan başlayan fiyatlarla market raflarında yerini alırken, pazarlarda ise kuruyemişten yufkaya, meyveden hazır tatlılara, kırmızı etten kahvaltılıklara yüzlerce ürün tezgahlara çıktı. Salgına rağmen yaşanan yoğunluk esnafın yüzünü güldürürken, özellikle hurma, kuruyemiş, meyve çeşitleri vatandaştan yoğun ilgi görüyor.
30 GÜNLÜK KOLİ 200 TL
- Ramazan ayı öncesinde çarşı-pazarın nabzını tutan Yeni Şafak, İstanbul’un farklı noktalarında hem esnafla görüştü, hem de fiyatları yerinde araştırdı. İstanbul Gıda Toptancıları Tüccarları Derneği (İGTOD) Başkanı Mustafa Karlı, toptan ve perakende satışları olduğunu belirterek, “Burada herkes Ramazan hazırlığını önceden yapıyor. Fiyat farkı olmuyor. Bir aileye 30 gün yetecek bir koli fiyatı ortalama 200 lira. İçinde 15 çeşit ürün oluyor. Ramazan kolisini 80 liraya da 450 liraya da yapıyoruz” diye konuştu.
Marketlere göre kıyaslandığında fiyatlarının daha uygun olduğuna işaret eden Karlı, marketlerde ortalama 80 liradan satışa sunulan 5 litrelik ayçiçek yağının toptanda 68-70 liradan satıldığını açıkladı.
KAHVE DÜKKANLARINDA KUYRUK
- Ramazan alışverişi için yoğun hareketliliğin yaşandığı noktalardan biri Eminönü. Küçük dükkanların önlerine kurulan gıda tezgahlarında lokumlar, çerezler ve iftariyelikler vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. Özellikle hurma, çerez, peynir ve kahve dükkanlarının önünde uzun kuyruklar dikkat çekti. Eminönü esnafları, “Pazar alışverişi şimdi çok şükür iyi. Fiyatlarda geçen seneye göre değişiklik yok” dedi. Süt ürünleri satan bir başka esnaf, fiyatlarda artışa işaret ederek, “Önceden 1 kilo peyniri 38 liraya satarken şimdi, 47 liraya satmak zorunda kalıyoruz. Şu an en çok zeytin, peynir, hurma ve çerez tercih ediliyor” değerlendirmesinde bulundu.
GRAMAJ OYUNUNA DİKKAT
Ramazan alışverişinde kalite ve fiyatın yanı sıra gramajın da önemli olduğuna vurgu yapan Mustafa Karlı, kendilerinin 5 litreden sattıkları yağın, bazı market raflarında 4 litre 600 gramdan satışa çıktığına dikkat çekerek, vatandaşların alışveriş yaparken dikkatli olması uyarısında bulundu. Zincir marketleri de eleştiren Karlı, “Bazı küçük marketlere, mutfaklara, otellere mal veriyoruz. Mallarımız daha taze, bizzat üreticiden alıyoruz. Üretici ile tüketici arasında köprüyüz. Aldığımız ürünlerin yüzde 80’i yerli. Ramazan ayında özellikle bakliyat tüketimi artacak" diye konuştu.
KIRMIZI ET, PASTIRMA VE SUCUĞA ZAM YOKKayseri Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Recep Bağlamış, Ramazan öncesi pastırma, sucuk ve kırmızı et fiyatlarını değerlendirdi. Bağlamış, “Pastırmada 2020 yılında ortalama perakende satış 130 ile 170 lira olurken, 2021 yılında fiyat 150 ile 220 lira aralığında oluştu. Sucuk, geçen yıl 65-80 lira arasındaydı, bu yıl 70 ile 90 lira aralığında satılıyor” dedi. Fiyatta yüzde 20 bir artış olduğuna işaret eden Bağlamış, ancak söz konusu artışın bu aya özel olmadığını savunarak, “Ramazan ayında pastırma ve sucuk fiyatlarında artış olmayacak” açıklaması yaptı. Kırmızı et fiyatlarına değinen Bağlamış, “Kırmızı et fiyatlarında yüzde 10 düşüş söz konusu oldu. Ramazan ayında bu düşüşün devam edeceği kanaatindeyim. Ramazan ayında bütün vatandaşlarımızın evine bir nebze de olsa et ürünlerinin girmesini canı gönülden istiyoruz. Kayseri Ticaret Borsası olarak kırmızı et fiyatlarında artış beklentimiz olmayacak” dedi.
HURMA 45, ÇEREZ 25 LİRADAN TEZGAHTA
- Maske ve mesafe kuralının mümkün olmadığı Eminönü’nde hurma satışı yapan bir esnaf, işlerin iyi gittiğini belirterek, “Çok şükür kalabalık, iş yapıyoruz. Ramazan havası yaşanıyor çarşıda. En çok hurma ve çerez sattık. Bizde hurmanın kilosu 45 liradan başlıyor, 75 liraya kadar çıkıyor. Çerez ise 25 liradan 85 liraya kadar çıkıyor” dedi. Her bütçeye göre gıda ürünü bulmanın mümkün olduğu Eminönü’nde vatandaşın yoğun ilgi gösterdiği bir diğer grup süt ürünleri. Peynir fiyatları ortalama 35 liradan başlayıp 48 liraya kadar çıkıyor. İftar sofralarını süsleyen hurma ise çeşitlerine göre kilosu 35 liradan başlıyor 100 liraya kadar çıkıyor. Güllü, ballı ve çileklisiyle göz kamaştıran lokumların fiyatları da ortalama 18 ile 78 lira arasında.