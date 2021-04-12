Ramazan kapanması vakaları azaltır

Koronavirüs salgınında 3’üncü pik yaşanırken, son günlerde acil servislerde ciddi yoğunluk yaşandı. Özellikle İstanbul’da hastane başvurularının yüzde 40 arttığını ifade eden uzmanlar, Ramazan ayıyla birlikte başlayacak tedbirlerin Kovid-19 salgınına ilaç gibi geleceğini ifade ediyor. Ramazan ayıyla birlikte restoran, lokanta ve kafelerin kapatılmasını önemli bir adım olarak nitelendiren uzmanlar, bu tip sosyalleşme alanlarının kapatılmasıyla birlikte vaka sayılarında ciddi düşüş yaşanacağını belirtiyor.

KORONAVİRÜS Ramazan'da kapanma kararı salı günü belli olacak

Nedim Uzun

TEPE NOKTASINA YAKINIZ

Vaka sayılarında tepe noktasına gelindiğine işaret eden Acil Tıp Uzmanı Dr. Nedim Uzun, “Hastanelere başvurular da bunu gösteriyor. Ancak Ramazan ayıyla birlikte bu artışın düşeceğine inanıyorum. Salgın boyunca vaka sayılarındaki artış ve düşüşler hep aynı hızda yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda acil servisleri zorlayan o yükselişlerin aynı hızda düşeceğini öngörüyoruz. Bu noktada Ramazan ayında alınan tedbirler de ciddi öneme sahip. Özellikle kafe ve restoran gibi bulaş ortamlarının kapatılması, vakaların seyrini değiştirebilir” diye konuştu. Hastanelerde henüz bir tıkanma yaşanmadığının altını çizen Uzun, “İnsanları kapıdan dışarı çıkamaz hale getirmek de fiziksel ve ruhsal birçok hastalığı da tetikliyor” diyerek tam kapanmayı desteklemediğini söyledi.

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Başer Cander

SALGININ KIRILMASI İÇİN ŞANS

Türkiye’nin kapanma dönemlerinde bazı sıkıntılar yaşadığını aktaran Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başer Cander, “Vakalar artınca açıldık, vakalar azalırken kapanmıştık. Şimdi yine aynı şeyi takip etmemeliyiz. Bu seyri çok iyi takip etmek gerekiyor. Son 2-3 gündür İstanbul’da vaka sayılarında bir düşüş ivmesi var. Acil ve yoğunbakımları takip etmemiz lazım. Ramazan ayı bizim için salgını yenmekte çok önemli. Geçen sene de Ramazan ayında virüsü ciddi şekilde kırmıştık. Bu yüzden de dalganın kırılması Ramazan ayında hızlanır. Yavaş yavaş bu tablonun daha iyi noktaya gideceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

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Nurettin Yiyit

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