Ramazan Ramazan kapanması vakaları azaltır
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2021 - İSTANBUL
RAMAZAN HABERLERİ TÜRKİYE

Ramazan kapanması vakaları azaltır: Ramazan'da tam kapanma olacak mı?

Ramazan kapanması vakaları azaltır

Koronavirüs salgınında 3’üncü pik yaşanırken, Ramazan ayıyla birlikte acil servislerde rahatlama yaşanması bekleniyor. Vaka sayılarında tepe noktasına gelindiğini aktaran Dr. Nedim Uzun, “Ancak sosyalleşme mekanlarının kapanması ve Ramazan’la birlikte bu artışın düşeceğini düşünüyorum” dedi.

Aybike Eroğlu Yeni Şafak
Ramazan kapanması vakaları azaltır: Ramazanda tam kapanma olacak mı?
Fotoğraf: Arşiv

Koronavirüs salgınında 3’üncü pik yaşanırken, son günlerde acil servislerde ciddi yoğunluk yaşandı. Özellikle İstanbul’da hastane başvurularının yüzde 40 arttığını ifade eden uzmanlar, Ramazan ayıyla birlikte başlayacak tedbirlerin Kovid-19 salgınına ilaç gibi geleceğini ifade ediyor. Ramazan ayıyla birlikte restoran, lokanta ve kafelerin kapatılmasını önemli bir adım olarak nitelendiren uzmanlar, bu tip sosyalleşme alanlarının kapatılmasıyla birlikte vaka sayılarında ciddi düşüş yaşanacağını belirtiyor.

Ramazan'da kapanma kararı salı günü belli olacak
KORONAVİRÜS
Ramazan'da kapanma kararı salı günü belli olacak

Nedim Uzun
Nedim Uzun

TEPE NOKTASINA YAKINIZ

  • Vaka sayılarında tepe noktasına gelindiğine işaret eden Acil Tıp Uzmanı Dr. Nedim Uzun, “Hastanelere başvurular da bunu gösteriyor. Ancak Ramazan ayıyla birlikte bu artışın düşeceğine inanıyorum. Salgın boyunca vaka sayılarındaki artış ve düşüşler hep aynı hızda yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda acil servisleri zorlayan o yükselişlerin aynı hızda düşeceğini öngörüyoruz. Bu noktada Ramazan ayında alınan tedbirler de ciddi öneme sahip. Özellikle kafe ve restoran gibi bulaş ortamlarının kapatılması, vakaların seyrini değiştirebilir” diye konuştu. Hastanelerde henüz bir tıkanma yaşanmadığının altını çizen Uzun, “İnsanları kapıdan dışarı çıkamaz hale getirmek de fiziksel ve ruhsal birçok hastalığı da tetikliyor” diyerek tam kapanmayı desteklemediğini söyledi.

Bakan Selçuk'tan "Okullar kapanacak mı?" sorusuna yanıt: Birtakım öngörülerimiz var
GÜNDEM
Bakan Selçuk'tan "Okullar kapanacak mı?" sorusuna yanıt: Birtakım öngörülerimiz var

Başer Cander
Başer Cander

SALGININ KIRILMASI İÇİN ŞANS

Türkiye’nin kapanma dönemlerinde bazı sıkıntılar yaşadığını aktaran Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkanı Prof. Dr. Başer Cander, “Vakalar artınca açıldık, vakalar azalırken kapanmıştık. Şimdi yine aynı şeyi takip etmemeliyiz. Bu seyri çok iyi takip etmek gerekiyor. Son 2-3 gündür İstanbul’da vaka sayılarında bir düşüş ivmesi var. Acil ve yoğunbakımları takip etmemiz lazım. Ramazan ayı bizim için salgını yenmekte çok önemli. Geçen sene de Ramazan ayında virüsü ciddi şekilde kırmıştık. Bu yüzden de dalganın kırılması Ramazan ayında hızlanır. Yavaş yavaş bu tablonun daha iyi noktaya gideceğine inanıyoruz” şeklinde konuştu.

Nurettin Yiyit
Nurettin Yiyit

Ramazan’da tam kapanma var mı? Ramazan'da kısıtlamalar nasıl olacak? İş yerleri kapanacak mı?
ÖZGÜN
Ramazan’da tam kapanma var mı? Ramazan'da kısıtlamalar nasıl olacak? İş yerleri kapanacak mı?

KISIR DÖNGÜYÜ KIRMALIYIZ

  • Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tufan Tükek de alınacak tedbirlerin önemine dikkat çeken bir açıklama yaptı: “Bu hafta salgında pik noktasını görebiliriz. Hastaneler daha fazla zorlanmaya başlamadan alınacak tedbirler çok işe yarayacaktır. Ölümler bir süre daha maalesef artabilir. Kısır döngüyü hep birlikte kırmalıyız.” Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma, Çekmeköy Devlet ve Feriha Öz Acil Durum Hastanelerinin Başhekimi Prof.Dr. Nurettin Yiyit ise, son günlerde acil servislere yapılan başvuru sayısında yaşanan ciddi artışın Ramazan ayıyla birlikte düşebileceğini söyledi.
Abone Ol Google News
Gıdaya bir ‘Hal’ler oldu

Gıdaya bir ‘Hal’ler oldu

​Ramazan gelirken bazı ürünlerin hal fiyatlarında artış oldu.
İslamofobiyi 43 sayfa ile yıktı

İslamofobiyi 43 sayfa ile yıktı

​Yazdığı itiraz dilekçesiyle, başörtüsü yasağını kaldırttı.
Rütbe sökmeye yeni formül

Rütbe sökmeye yeni formül

​Bildiriye karşı harekete geçen AK Parti, kriter değişimini gündemine aldı.
İngiliz dış politikasını <br>İsrail yönetiyor

İngiliz dış politikasını
İsrail yönetiyor

​Eski Bakan Sir Alan Duncan, verdiği röportajda ülkesi ile ilgili konuştu.
Libya’dan tam kadro ziyaret

Libya’dan tam kadro ziyaret

​Başbakan Dibeybe'nin göreve gelişinin ardından yapacağı ilk resmi ziyaret olacak.
15 Temmuz’dan sonra döndüler

15 Temmuz’dan sonra döndüler

​Hava Kuvvetleri'nde her 100 pilottan 80'inin darbe girişimine katıldığı belirlenmişti.

Yeni Şafak ile<br>2021 Ramazan

Yeni Şafak ile
2021 Ramazan

​Çok az kaldı... 2021 Ramazan için hazır mıyız?
Natanz’a Mossad sabotajı

Natanz’a Mossad sabotajı

​Elektrik dağıtım ağında kaza meydana geldiği iddia edilmişti.
Kripto para aramalarına dikkat

Kripto para aramalarına dikkat

Fırsatçılar küçük yatırımcının cebine göz dikti.
Ankara Doğu ona bağlıymış

Ankara Doğu ona bağlıymış

​İtirafçı olan mahrem imam, yapılanmayı en ince ayrıntısına kadar anlattı.
Ramazan kapanması<br> artışı durdurur

Ramazan kapanması
artışı durdurur

​Vaka sayılarında tepe noktasına gelindi.
Beşiktaş kritik virajı döndü

Beşiktaş kritik virajı döndü

​Lider Beşiktaş, Fenerbahçe ile puan farkını 7'ye çıkardı.
Sezonu kapattı

Sezonu kapattı

Erzurumspor maçında sakatlanan Cenk Tosun'un durumu ciddi.
Avrupa seyrederken <br>Türkiye mücadele etti

Avrupa seyrederken
Türkiye mücadele etti

​İstanbul karşılaştırmasına EGM'den yalanlama.

Bakanlıktan İBB'ye <br>esprili gönderme

Bakanlıktan İBB'ye
esprili gönderme

"​Projeyi tanıttığı için İBB'ye teşekkür ederiz."

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.