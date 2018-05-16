Ramazanda susuzluk çekmemek için öneriler

İftarda bir anda içilen fazla suyun ertesi gün ki su ihtiyacımızın azalması çok yanlış bir ifadedir. Fakat suyumuzu sahura kadar azar azar ve yeteri kadar içmemiz doğrudur. Bu işlemimiz bizim su ihtiyacımızı biraz olsun azaltacaktır. Sahurda alınan çay ve kahve gibi içecekler susuzluk oranını azaltır düşüncesi yanlış bir düşüncedir. Ertesi gün bu alınan sıvıları vücuttan atılması için gerekli olan suyu da vücuttan atmamıza sebep olur ve yine susuzluk problemimiz ortaya çıkar.

Ramazan ayında ve yaz aylarında tutulan oruç sizi ne kadar zorlarsa zorlasın siz gerekenleri yaptığınız sürece susuzluk ve açlık probleminiz biraz olsun azalır. Bunun için yediklerinize ve içtiklerinize dikkat edin sahurda kızartma ve tuzlu ağır yiyeceklerden kaçının.

Bir anda suya yüklenmek susuzluk problemini çözmez

İftar vaktinin gelmesi ile birlikte suya yüklenip bir anda çok fazla su tüketmenin, ertesi gün çekilen susuzluk problemini aza indireceğini düşüncesi yanlış bir düşünce olup, uzmanlar iftardan sahura kadar azar azar su içerek vücudun ihtiyaç duyduğu su miktarının bölüştürülmesinin vücudumuz için daha yararlı olduğunu savunmaktadırlar.

Susuzluk çekmemek için ne yapmalı?

1) İftar sonrası hararet alır diye içilen çay aslında vücudun su dengesini bozmaktadır. Ayrıca kaybetmiş olduğunuz suyu tekrar çay ile kazanmayı planlıyorsanız bu da oldukça yanlış bir yöntem. Almış olduğunuz bu sıvılar gün içerisinde fazlasıyla vücuttan atılmakta bu da susuzluğunuzu arttırmaktadır.

2) Ne kadar fazla yemek yerseniz gün içerisinde o kadar fazla suya ihtiyacınız olacaktır. Bunu göz önünde bulundurmalısınız. Her zaman için hafif gıdalar tüketmelisiniz ve kızartma, yağlı, tuzlu yiyecekleri yememelisiniz.

3) Vücudun su ihtiyacı sadece suyla karşılanmıyor bunlara ek olarak sebze ve meyveleri de unutmamak gerekiyor. İftar ve sahur sofralarında uzmanlar kesinlikle sulu meyveleri ve sebzeleri tüketmenizi vücudunuza almanız gerektiği konusunda uyarmaktadır.

4) Bu yüzden iftar ve sahurda tükettiğiniz yiyeceklerin su ihtiyacınızı karşılamaya yardımcı olacak gıdalar ve sulu yemek olmasına dikkat etmelisiniz.

5) Oruçlu kalınan süre zarfında vücudumuzun su sarfiyatına neden olacak ve susuzluk hissetmemizi sağlayacak fiziksel aktivitelerden uzak durmalıyız.





HAYAT Sahurda tok tutan yiyecekler nelerdir?

RAMAZAN Oruç tuttuğunuzda vücudunuzda neler olur?

RAMAZAN İlk teravih, ilk sahur



