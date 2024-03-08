Sukkar Şeker çiftçinin yanında

1956 yılında hizmete açılan Erzurum ve Erzincan Şeker Fabrikaları, 2018 yılında Albayrak Grubu tarafından devralınmıştı. Fabrikalarda Mayıs 2019’dan itibaren SUKKAR markası ile şeker üretimine başlayan Grup; çiftçi dostu, çevreye duyarlı ve uluslararası standartlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Ramazan ayının bereketini kırdığı rekorlarla ve çiftçiye yaptığı yardımlarla birleştiren Sukkar, sofraların vazgeçilmez misafiri olmaya devam ediyor.

RAMAZAN BEREKETİ YÜZLERİ GÜLDÜRÜYOR

11 ayın sultanı Şehr-i Ramazan’a ulaştık. Bu Ramazan ayında da çiftçiyi unutmayan Sukkar Şeker, yardım ve adaletli çalışma prensipleriyle çiftçinin yüzünü güldürüyor. Sukkar markasıyla çalışmalara başlamadan önce Türk Şeker döneminde verilen ayni ve nakdi yardımlara aynen devam eden Sukkar, son zamanlarda çiftçinin önemli giderlerinden biri olan mazot için de adım atarak verdiği yardımlarına mazot desteği de ekledi. Sukkar Ziraatte makineleşme ve yağmurlama sulama ile daha verimli ürün alınması için çiftçilerine tarımda önderlik ediyor. Tüm yardımların yanında adaletli dağıtım ve üretimi prensip edinen Sukkar, fabrikalara gelen şeker pancarları için geçmişte uygulanan göz firesi sonlandırarak yerine tam otomatik analiz ile her araçtan numune alınarak fire ve polar tespiti yapıyor. Bu otomatik analiz sayesinde tam hakkaniyetli şeker pancarı analizler yapıyor.

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SUKKAR ŞEKER’DEN MODERNİZASYON HAMLELERİ

Temel hedefi, verim ve kalitede uluslararası bir standartta kristal şeker ve pancar üretimi yapmak olan Sukkar Şeker, aynı zamanda yan ürünlerin en iyi şekilde değerlendirilmesini de istiyor. Çevreye duyarlı, enerji tasarrufu sağlayan projeler geliştiren ve bu konularda ARGE çalışmaları yapan marka, fabrikalarında modernizasyon hamleleri gerçekleştiriyor. Albayrak Grubu’nun devralma işleminin gerçekleştirmesinden bugüne kadar yaptığı 200 Milyon TL’den fazla yatırımlarla Erzincan Şeker Fabrikası’nın günlük kapasitesini 1.800 tondan 2.400 tona; Erzurum Şeker Fabrikası’nın ise 3.300 ton günlük pancar işleyen fabrikanın kapasitesini 4.400 tona çıkarmayı başardı. Sukkar, bu yatırımlar ve modernleştirme çalışmalarıyla kaliteli ve üst düzey verimde üretimler gerçekleştirirken çevre bilincinden ödün vermeden düşük emisyon değerlerini tutturuyor.

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İhracatını artırıyor

Sukkar; şeker pancarı tarımında verim ve kalite açısından dünya standartlarını takip ederek şeker üretimi teknolojisinde önemli bir konumda bulunuyor. Bu konumunu gelecek hedefleriyle birleştiren marka, ihracat oranlarını artırarak ülkeye hatırı sayılır bir döviz girdisi sağlamayı amaçlıyor.



