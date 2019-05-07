TDV’den ‘Hızır’ modeli

TDV’nin, bu çalışmalarda görev alarak maddi yardımların ulaştırılmasının yanı sıra, bağışçıların şefkat elini onların üzerinden çekmediğini yardıma muhtaç insanlara hissettirecek gönüllüleri bulunuyor. Vakfın bu amaçla oluşturduğu ‘Gönüllü ol’ başlıklı bir internet sayfası da faaliyet gösteriyor.

HER KÖY VE MAHALLEYE BİR GÖNÜLLÜ

Vakıf, ihtiyaç sahibine ulaşmadaki gönüllülük sistemini genişletiyor. Vakfın yeni sistemiyle mahalle mahalle, köy köy gönüllü sorumlusu olacak.

Mahallede, köyde sorunlar yerinde çözülecek. TDV Genel Müdürü Mehmet Savaş Polat, “Böylece milletimiz kendi kendine yetebilen, kendi derdine derman olan, kendi problemini çözebilen bir seviyeye taşınmış olacak” dedi.