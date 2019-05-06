Ramazan Türk televizyonlarında bir ilk Endülüste Ramazan
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RAMAZAN HABERLERİ

Türk televizyonlarında bir ilk: Endülüs’te Ramazan

Türk televizyonlarında ilk kez Ramazan’da 30 gün boyunca Kudüs’ten özel yayınlar yapan TVNET, bu yıl Ramazan kamerasını Endülüs’e kurdu. Endülüs sokaklarında okunan ezan sesleri, İstanbul'un ezan seslerine karışırken iftar sofraları Gırnata'da kurulup Kurtuba'da açılacak. “Endülüs'te Ramazan”, Ramazan boyunca her gün TVNET ekranlarında.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Endülüs
Endülüs

Bugünün İspanya'sı ile Portekiz'i ve de Fransa'nın Bordo-Marsilya hattının güneyini içine alan bölge İberya veya İber Yarımadası olarak anılır. Bu toprakların Müslümanlarca fethi 'ilk İslam fetihleri'nin son halkasını teşkîl eder Endülüs, artık kaybedilmiş de olsa bu bölge İslam tarihinde oldukça önemlidir.

Türk televizyonlarına konuk oluyor

Farklı din, dil ve ırktan milletlere ev sahipliği yapan Endülüs, kendine has coğrafî, siyasî, askerî, toplumsal, kültürel ve medenî özellikleriyle, birbirine karşı saygı ve hoşgörü çerçevesinde bir arada yaşama sanatının en güzel örneğidir. Böylesine kadim bir coğrafya Ramazan ayı boyunca Türk televizyonlarına konuk oluyor.

Geçtiğimiz yıl Kudüs’te ezan seslerini ekranlara taşıyan TVNET, İstanbul’da okunan ezanın sesini ise Zeytindağı’nın ışıklarıyla dinletmişti seyircisine. Filistin’den yaptığı yayınlar ile bir ilki gerçekleştiren TVNET, bu yıl Ramazan kamerasını Endülüs’e kurdu. Endülüs’ün o manevi atmosferinde bir Ramazan ayı geçirmek isteyenler, Ramazan boyunca TVNET ekranlarında yayınlanacak olan “Endülüs'te Ramazan” programını kaçırmamalı.

Endülüs’te okunan ezan sesleri ile İstanbul’da okunan ezan seslerinin birbirine karıştığı bu programda iftar sofraları Gırnata’ya kuruluyor. Oruçlar ise Kurtuba’da açılıyor. “Endülüs’te Ramazan”ın ilk yayını TVNET Yayın Müdürü İsmail Halis, Ömer Lekesiz ve Prof. Dr. Lütfi Şeyban ile Granada’dan gerçekleştirildi. Bir ay boyunca farklı konuklarla devam edecek olan “Endülüs’te Ramazan” farklı mekanlarda gerçekleşmeye devam edecek.

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“Endülüs’te Ramazan”ın ilk yayını TVNET Yayın Müdürü İsmail Halis, Ömer Lekesiz ve Prof. Dr. Lütfi Şeyban ile Granada’dan gerçekleştirildi.

Özel video, mini portre ve mekan belgeselleri de TVNET

TVNET Yayın Müdürü İsmail Halis, Gazeteci-Yazar ve Fotoğraf sanatçısı Ömer Lekesiz'le birlikte bir süredir bölgede araştırma çalışmalarını sürdüren Endülüs Uzmanı Prof. Dr. Lütfi Şeyban, Ramazan boyunca, iftar özel kuşağında "Endülüs'te Ramazan" programı gerçekleştirirken TVNET Görsel Yönetmeni Abdullah Aydemir ve Prodüktör Umut Ayar, birçok özel video, mini portre ve mekan belgesellerini TVNET izleyicisi ile buluşturacak.

Ramazan boyunca her gün Tvnet'te

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