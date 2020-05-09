Ramazan Zekat ne zaman verilir?
  • İMSAK 00:00
  • GÜNEŞ 00:00
  • ÖĞLE 00:00
  • İKİNDİ 00:00
  • AKŞAM 00:00
  • YATSI 00:00
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
İMSAKİYE 2020
RAMAZAN HABERLERİ

​Zekat ne zaman verilir?

Zekat ne zaman verilir?

Dinen zenginlik ölçüsü kabul edilen miktarda (nisap) mala sahip olan kimselerin Allah rızası için belirlenmiş kişilere vermesi gereken belli miktarı ifade eden “Zekat” kelimesi, İslam’ın beş şartından biridir. Dinen zengin olup da zekat verebilme gücü olan herkes, ihtiyaç sahiplerine mallarının zekatını vermeli. Peki, zekat ne zaman verilir?

Haber Merkezi Yeni Şafak
Vatandaşların merak ettiği &quot;Zekat ne zaman verilir?&quot; sorusunun cevabı haberimizde.
Vatandaşların merak ettiği "Zekat ne zaman verilir?" sorusunun cevabı haberimizde.

Ramazan ayında olmamız sebebiyle fitre ve zekat konusu tekrar gündeme geldi. Zekat vermesi farz olunan kişileri ilgilendiren “zekat ne zaman verilir?” sorusuyla ilgili Diyanet İşleri Başkanlığı şu açıklamayı yapıyor:

Zekat vermenin belirli bir zamanı var mıdır?

Zekât vermenin belli bir zamanı yoktur. Oruç ve hac ibadetlerinde olduğu gibi nisap miktarı malın üzerinden sene geçmiş olması konusunda da kamerî ay hesabı uygulanır. Farz olduğu andan itibaren verilmesi gerekir. Bunun için belli bir kamerî ayı veya Ramazan’ı beklemeye gerek yoktur. Zekât vermekle yükümlü olanların, yükümlü oldukları andan itibaren en kısa zamanda zekâtlarını vermeleri gerekir. Çünkü zekât bir kulluk borcudur, borç da bir an önce ödenmelidir (İbn Âbidîn, Reddü’l-muhtâr, III, 175, 191-192, 223).

  • Allah Teâlâ şöyle buyurur:
  • "Rahmetim her şeyi kuşatmıştır. Ben onu, sakınan, zekât veren ve âyetlerime iman edenlere has olmak üzere tesbit edeceğim" (el-A‘râf 7/156). "Sizin dostunuz ancak Allah, O'nun elçisi ve boyun bükerek namazı kılan, zekâtı veren müminlerdir" (el-Mâide 5/55).

Zekât hicretin ikinci yılında Medine’de farz kılınmıştır. Zekât, Kur’an-ı Kerim’de pek çok âyette namaz ile birlikte zikredilmiş (Bakara, 2/43, 110; Hac, 22/78; Nûr, 24/56); Hz. Peygamber (s.a.s.) de zekâtın İslam’ın temel ibadetlerinden biri olduğunu bildirmiştir (Buhârî, Zekât, 1).

Kur’an ve hadislerde namaz ile zekâtın ardı ardına zikredilmesi, toplumların ruhî olgunluğa ulaşmasında bu iki ibadetin rolünü göstermesi bakımından son derece önemlidir. Kur’an-ı Kerim, iyiliğe erişmenin ve muttakî bir mümin olabilmenin en önemli şartlarından birinin zekât vermek olduğunu ifade eder (Bakara, 2/177).

Aynı zamanda zekât kurtuluşa eren müminlerin vasıflarından biridir (Mü’minûn, 23/1, 4). Bütün bunlara ilaveten zekât vermek, Allah’ın rahmetini celbeden hususlardandır (A’râf, 7/156). Kısaca zekât, malı temizleyen ve manevi arınmaya vesile olan bir ibadettir (Tevbe, 9/103). Âyet ve hadislerde sıklıkla emredilen zekâtı vermemek müşriklerin vasfı olarak görülmüş ve Kur’an’da bu durum yerilmiştir (Fussilet, 41/6-7).

Zekâtın topluma dönük pek çok yararı da vardır. Mesela zekât, maddi gücü olmayanların ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlar, zengin ile fakir arasındaki uçurumu azaltır; aralarında sevgi ve yakınlık doğmasına vesile olur. Bu yönüyle zekât toplumsal kenetlenmeyi artırır. Ayrıca toplumları bencillik ve kin gibi ahlaki hastalıklardan arındırır.

Zekat nasıl hesaplanır?
RAMAZAN
Zekat nasıl hesaplanır?

Ramazan orucunun önemi nedir?
RAMAZAN
Ramazan orucunun önemi nedir?
Abone Ol Google News
Sözleşme imzalandı

Sözleşme imzalandı

​Türkiye'nin 'mini tankı' için seri üretim başlıyor.
Tam üyelik için kararlıyız

Tam üyelik için kararlıyız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Avrupa'ya net mesaj.
Kentin tek laboratuvarı

Kentin tek laboratuvarı

Akciğer rahatsızlıkları nedeniyle vaka sayısı arttı.
Korona ilçeye giremiyor

Korona ilçeye giremiyor

​Halk organik besleniyor, kurallara uyuyor.
Rehavete kapılanlara net uyarı

Rehavete kapılanlara net uyarı

​Bilim Kurulu Üyesi Tezer: İkinci dalga, üçüncü dalga bile olabilir.
Dört futbolcu pozitif!

Dört futbolcu pozitif!

​TFF 2. Lig ekibinde koronavirüs depremi.

Artık sıcak<br>yuvaları var

Artık sıcak
yuvaları var

"​Cumhurbaşkanımız bilse böyle koyar mı bizi" demişti...

Yeni normal böyle mi olacak?

Yeni normal böyle mi olacak?

​Restoran, kafe, okul ve kuaförlerde uygulanıyor...
Başkan 'Seni<br>alacağım' dedi

Başkan 'Seni
alacağım' dedi

​Soner Aydoğdu transfer iddialarına yanıt verdi.
Hain plan tutmadı

Hain plan tutmadı

​Teröristleri alüminyum folyo da kurtaramadı.
Köprüye yeni<br>sistem kuruldu

Köprüye yeni
sistem kuruldu

​Yol 3 şeride düşüyor, her geçen aracı 'TAK' sayacak.
Hazırlıklar tamam

Hazırlıklar tamam

​Düğünlerde sosyal mesafe çubuğuyla halay önerisi.
Gelen veri<br>dehşete düşürdü

Gelen veri
dehşete düşürdü

​Kalp krizi ve kanser ölümleri, koronavirüsten önde gidiyor.
#Geceyebir<br>ErdoğanSelamı

#Geceyebir
ErdoğanSelamı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalmadı ''Aleyküm selam'' dedi.
Altun'dan muhalefete:<br>Gayri millisiniz!

Altun'dan muhalefete:
Gayri millisiniz!

​Terör örgütlerinden medet umup, düşmanlarımızla işbirliği yapıyorlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.