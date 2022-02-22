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Recep Ayında Kılınacak Namazlar

Receb ayı istiğfar , şaban namaz , ramazan ise Kur’an ayıdır. Recep ayının sonlarına yaklaşılırken müslümanlar bu önemli aydan istifade etmek istiyorlar. Recep ayında kılınacak namazlar, çekilecek zikir ve tesbihlerin önemi Yüce Allah'ın katında şüphesiz çok kıymetli. Recep ayında kılınacak namazları sizler için derledik. İşte Recep ayında faziletleri olan namazların kılınma şekli..

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Recep Ayında Kılınacak Namazlar
recep ayı

Üç ayların başlangıcı olan Recep ayı içerisinde birçok fazileti bulunan bir ay olarak bilinmektedir. Haram aylardan ilki olan Recep ayı hazreti peygamberin birçok hadisinde Allah’ın ayı olduğu için af ve mağfiret kapılarının açık olduğu bir ay olarak bildirilmektedir. Bu aya özgü yapılan ibadetler de şüphesiz büyük öneme sahip.

RECEP AYINDA KILINACAK NAMAZ

Bir imanlı kişi 1 ile 10’u , 10 ile 20 arasında, 20 ile 30 arasında 10’ar rekat olmak üzere ve her rekatta 1 fatiha 3 ihlas 3 kafirun sürelerini okursa mutlaka günahları silinir, Recep ayın tamamını oruç tutmuş gibi olur, gelecek seneye kadar devamlı namaz kılanlardan sayılmış olur.

RECEP AYI 30 REKAT NAMAZ NASIL KILINIR?

Recep ayının 1'i ile 10' u arasında toplamda 10 rekat olmak üzere 11'i ile 20'si arasında da yine 10 rekat, 21'i ile 30'u arasında kılınacak 10 rekatlık namaz ile beraber toplamda 30 rekatlık namaz vardır. Peygamber Efendimiz (SAV)'in bu namazı kılanın kalbi ölmez olarak rivayet ettiği namazdaki tek fark sonda okunan dua kısımlarıdır. İşte Recep ayı 30 rekat namazın kılınışı...

İlk 10 günden sonra kılınan namaz bitince, 11 kez La ilahe illallahu vahdehu la şerikeleh, lehü-l mülkü ve le'hül hamdü yuhyi ve yuümıt, ve hüve Hayyün la yemutü bi yedihi'l hayr ve heüve ala külli şey'in kadir' okunup dua edilir.

Recep ayı 30 rekat namaza şöyle niyet edilir:

"Ya Rabbi, beni, teşrifleriyle dünyayı nûra gark ettiğin Efendimiz hürmetine, sevgili ayın Recebi şerif hürmetine, feyz-i ilahine, afv-ı ilahine, rıza-i ilahine nail eyle. abid, zahid kulların arasına kaydeyle. Dünya ve ahiret sıkıntılarından halas eyle. Rıza-i şerifin için, Allahü Ekber."

Her rekatta 1 Fatiha, 3 kez Kafirun Suresi, 3 kez İhlas-ı şerif okuyup, 2 rekatta bir selam verilir. Böylece 10 rek'at tamamlanır.

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