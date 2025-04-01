Resmi kurumlar ne zaman açılıyor? PTT, sağlık ocakları, noterler bugün açık mı, kapalı mı?

Ramazan Bayramı tatili nedeniyle resmi kurumlar belirli bir süre kapalı olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıklamasıyla kamu çalışanları için tatil süresi 9 güne uzatıldı. Ancak, bu idari izin yalnızca kamu sektörünü kapsıyor ve özel sektör çalışanları ile bazı kritik hizmetlerde değişiklik olabilir. Peki, PTT, sağlık ocakları ve noterler bayram süresince hizmet vermeye devam edecek mi? Bayram tatilinin ardından resmi kurumlar ne zaman tekrar açılacak? İşte, bu konuda merak edilen tüm detaylar.

RESMİ KURUMLAR NE ZAMAN AÇILIYOR?

Bu doğrultuda, resmi kurumlar (valilikler, belediyeler, nüfus müdürlükleri, vergi daireleri ve diğer kamu kuruluşları) 7 Nisan 2025 Pazartesi günü itibarıyla normal çalışma düzenine geri dönecek.

Özel sektör çalışanları için ise bayram tatili 3,5 gün olarak devam edecek ve iş yerleri 2 Nisan 2025 Çarşamba günü itibarıyla faaliyetlerine başlayacak.

PTT NE ZAMAN AÇILACAK?

PTT şubeleri ve kuryeleri 30 Mart Pazar günü başlayan Ramazan Bayramı boyunca hizmet veremeyecek. PTT şubelerinde 7 Nisan Pazartesi günü itibarıyla kargo alınabilecek.

SAĞLIK OCAKLARI ÇALIŞIYOR MU?

Aile Sağlığı Merkezleri, yani sağlık ocakları da resmi tatil ve idari izin süresince kapalı olacak. Hastanelerin acil servisleri ise her resmi tatilde olduğu gibi bayram boyunca kesintisiz hizmet vermeye devam edecek.

NOTERLER AÇIK MI?

Ramazan Bayramında yapılacak 9 günlük tatil devlet memurlarını kapsıyor. Ancak noterler 2-3-4 Nisan tarihinde mesaisini sürdürecek. Türkiye Noterler Birliğinden yapılan açıklama'da; "Bilindiği üzere kamu çalışanları için Ramazan Bayramı tatilini takip eden 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihleri idari izin kapsamına alınmıştır. Bazı basın kuruluşları tarafından söz konusu tarihlerde noterliklerin de kapalı olacağı yönünde yayınlar yapılıyor olmasına karşın, noterliklerin 2, 3 ve 4 Nisan 2025 tarihlerde açık olacağı,