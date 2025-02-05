Mübarek ayda oruç tutmak isteyenler Şaban ayı orucunun ne zaman, kaç gün tutulduğunu ve nasıl niyet edeceğini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı takvimine göre 31 Ocak Cuma günü başlayan ayda oruç tutmanın fazileti oldukça büyüktür.

ŞABAN AYINDA ORUÇ TUTMANIN SEVABI

Halk arasında üç aylar olarak bilinen Recep, Şaban ve Ramazan ayları mübarek aylardır. Özellikle de Hz. Peygamber, Recep ayı girdiği zaman "Allah'ım! Recep ve Şaban'ı bize mübarek kıl ve bizi Ramazan'a ulaştır." şeklinde dua etmiştir. Ramazan ayında oruç tutmak farzdır (Bakara, 2/184-185). Recep ve Şaban aylarında ise; Hz. Peygamberin (s.a.s.) diğer aylara göre daha çok nafile oruç tuttuğu, ama Ramazan'ın dışında hiçbir ayın tamamını oruçlu bir şekilde geçirmediği hadis kaynaklarında yer alır.

Şaban ayının 1.gün ve 13.gün arasında kalan (Eyyam-ı Biyz Orucu) tutulur. 14.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu), 15.gün (Eyyam-ı Biyz Orucu), 30.gün, ilk perşembe, son pazartesi ve son perşembe günleri de oruç tutulması da tavsiye edilen günler arasında yer alıyor. Pek çok din alimlerine göre Şaban ayında aralıksız oruç tutulmasını emreden bir hüküm dini kaynaklarımızda yer almamaktadır. Fakat kişinin sağlığı ve gücü oruç tutmaya müsait olduğu müddetçe bu aylar içinde dilediği kadar nafile oruç tutabilir. Bunun için belirlenmiş bir gün sayısı bulunmaz.

ŞABAN AYI NE ZAMAN 2025?

Şaban ayı 31 Ocak tarihinde başlayacak. Şaban ayının 15. gecesi olan Berat Kandili 13 Şubat Cumartesi günü idrak edilecek.

ŞABAN AYI FAZİLETLERİ

Şaban ayı, kamerî ayların sekizincisidir. Şaban ayını önemli yapan özelliklerden biri, "üç aylar"ın ikincisi olmasıdır. Bilindiği gibi, üç ayların ilki Receb, üçüncüsü de Ramazandır. Şaban ayının önemli bir hususiyeti de, "Beraat gecesi"nin bu ayın on beşinci gecesine tesadüf etmesidir. Beraat gecesi, meleklerin inmesi, duaların kabul olunması, duaların geri çevrilmemesi gibi birçok fazilete sahip olduğu için, bulunduğu ayı da değerli kılmıştır (M. Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, İstanbul 1983, III, 302). Hz. Peygamber (s.a.v.) bir hadislerinde; “Şaban ayının yarısı (Beraat gecesi) gelince; gecesini namazla, gündüzünü oruçla geçiriniz.

Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasına iner ve şöyle der: Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim!” buyurdu. (Sünen-i ibn Mace, İkâmetü's-Salât, 191). Bir başka hadislerinde ise; “Allah Teâlâ, Şabanın on besinci gecesi (Beraat gecesi) tecelli eder ve anababaya asî olanlarla Allah'a ortak koşanlar dışında bütün kullarını bağışlar” buyurdu. (Sünen-i ibn Mace, İkâmetü's-Salât, 191).

Peygamber Efendimiz, bu ayda mümkün olduğu kadar oruç tutardı. Hz. Âişe, O'nun bu davranışını şu sözleriyle ifade eder: "Rasûlüllah'ın (s.a.s) Şaban ayındaki kadar çok oruçlu olduğu bir ay görmedim" (Tecrid-i Sarîh Tercümesi, IV, 295). Şaban ayı, İslam tarihinde bazı önemli olayların gerçekleşmesi açısından da önemlidir. Bunlar arasında, hicretin 2. yılına rastlayan Şaban ayı ortalarında nâzil olan Bakara 144. âyetle kıblenin Mescid-i Aksâ'dan Mescid-i Haram'a çevrilmesi ve diğer bir âyetle de Ramazan orucunun farz kılınması ile ilgili Bakara Suresinin 183-184. ayetleri sayılabilir.