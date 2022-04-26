Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Özgün Ana yemeklerin olmazsa olmaz Sade bulgur pilavı
YEMEK TARİFLERİ

Ana yemeklerin olmazsa olmaz: Sade bulgur pilavı

Sofralara eşsiz eşliğiyle bildiğimiz sade bulgur pilavı. Bu muhteşem lezzet tane tane bulgurun tere yağında kavrulmasıyla ortaya çıkıyor. İşte, sade bulgur pilavı tarifi, malzemeleri, kalori değeri, pişirme süresi ve yapılışı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Sade bulgur pilavı tarifi: Sade bulgur pilavı malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Sade bulgur pilavı nasıl yapılır?

Ana yemeklerin yanına yakışan sofraların vazgeçilmez lezzeti sade bulgur pilavı nasıl yapılır? İşte, muhteşem sade bulgur pilavı tarifi.

SADE BULGUR PİLAVI TARİFİ MALZEMELERİ

  • -1,5 su bardağı pilavlık bulgur
  • -1 adet büyük boy soğan (yemeklik doğranmış)
  • -2 yemek kaşığı tereyağı
  • -1 yemek kaşığı zeytinyağı
  • - 2 - 2,5 su bardağı sıcak su
  • -2 çay kaşığı tuz

SADE BULGUR PİLAVI YAPILIŞI

1. Pilav tenceresine tere yağı ve zeytinyağını koyup kızdırın.

2. Üzerine yemeklik doğranmış soğanı ekleyip, soğanlar yumuşayana kadar kavurun.

3. Üzerine bulguru ekleyip 2-3 dakika kadar daha kavurun. Ardından tuz ve sıcak suyu ekleyip güzelce karıştırın.

4. Tencerenin kapağını kapatıp pilavı orta ateşte kaynamaya bırakın ve kaynadıktan sonra altını biraz kısıp pişmeye bırakın.

5. Pilavınız piştikten sonra ocağın altını kapatın ve 1-2 kere pilavı karıştırıp kapağını tekrar kapatın ve en az 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

6. Pilavınız dinlendikten sonra servise hazır, sevdiklerinizle birlikte afiyetle tüketebilirsiniz.

SADE BULGUR PİLAVI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Zorluk seviyesi kolay olan sade bulgur pilavının hazırlama süresi 10 dakika, pişirme süresi 25 dakikadır.

SADE BULGUR PİLAVININ KALORİ DEĞERİ

Sade bir bulgur pilavının kalori değeri 245/kcal'dir

SADE BULGUR PİLAVI TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Bulguru satın alırken pilavlık iri bulgur ya da pilavlık köy bulguru olmasına dikkat etmek gerekir. İnce bulgur, kısırlık bulgur gibi bulgurların pilavı yapılamıyor.

Bulgur pilavı ölçüsü her pilavlık bulgur cinsine göre değişebilir, bazı bulgurlar daha çok bazıları daha az su çeker.

Her pilav ve çorbada olduğu gibi sade bulgur pilavı tarifi için de tavuk suyu kullanmak lezzet artırıcı bir etken. Yağ olarak ise tereyağı kullanmanızı tavsiye ederiz.

Zeytinyağlı yaprak sarma tarifi: Zeytinyağlı yaprak sarma malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
ÖZGÜN
Zeytinyağlı yaprak sarma tarifi: Zeytinyağlı yaprak sarma malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Beyti kebabı tarifi: Beyti kebabı malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
ÖZGÜN
Beyti kebabı tarifi: Beyti kebabı malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Güveç tarifi: Güveç malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı
ÖZGÜN
Güveç tarifi: Güveç malzemeleri, kalorisi, pişirme süresi ve yapılışı
Pilota acı veda

Pilota acı veda

​Bayramdan sonra nişanlısıyla düğün yapmayı planlıyordu.
Daha da zor günler kapıda

Daha da zor günler kapıda

​İngiltere'de gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi bekleniyor.
İBBnin burs verdiği üniversiteli genç kız Ekrem İmamoğlunun PR ekibinden çıktı

Maske ile ilgili önemli kararların alınması bekleniyor.

Bakan Varank, İMECE için tarih verdi.

​Elon Musk'ın Twitter'a yönelik yeni planları...

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin ile görüştü

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.