Ana yemeklerin olmazsa olmaz: Sade bulgur pilavı

Ana yemeklerin yanına yakışan sofraların vazgeçilmez lezzeti sade bulgur pilavı nasıl yapılır? İşte, muhteşem sade bulgur pilavı tarifi.

SADE BULGUR PİLAVI TARİFİ MALZEMELERİ

-1,5 su bardağı pilavlık bulgur

-1 adet büyük boy soğan (yemeklik doğranmış)

-2 yemek kaşığı tereyağı

-1 yemek kaşığı zeytinyağı

- 2 - 2,5 su bardağı sıcak su

-2 çay kaşığı tuz

SADE BULGUR PİLAVI YAPILIŞI

1. Pilav tenceresine tere yağı ve zeytinyağını koyup kızdırın.

2. Üzerine yemeklik doğranmış soğanı ekleyip, soğanlar yumuşayana kadar kavurun.

3. Üzerine bulguru ekleyip 2-3 dakika kadar daha kavurun. Ardından tuz ve sıcak suyu ekleyip güzelce karıştırın.

4. Tencerenin kapağını kapatıp pilavı orta ateşte kaynamaya bırakın ve kaynadıktan sonra altını biraz kısıp pişmeye bırakın.

5. Pilavınız piştikten sonra ocağın altını kapatın ve 1-2 kere pilavı karıştırıp kapağını tekrar kapatın ve en az 10 dakika kadar dinlenmeye bırakın.

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6. Pilavınız dinlendikten sonra servise hazır, sevdiklerinizle birlikte afiyetle tüketebilirsiniz.

SADE BULGUR PİLAVI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Zorluk seviyesi kolay olan sade bulgur pilavının hazırlama süresi 10 dakika, pişirme süresi 25 dakikadır.

SADE BULGUR PİLAVININ KALORİ DEĞERİ

Sade bir bulgur pilavının kalori değeri 245/kcal'dir

SADE BULGUR PİLAVI TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Bulguru satın alırken pilavlık iri bulgur ya da pilavlık köy bulguru olmasına dikkat etmek gerekir. İnce bulgur, kısırlık bulgur gibi bulgurların pilavı yapılamıyor.

Bulgur pilavı ölçüsü her pilavlık bulgur cinsine göre değişebilir, bazı bulgurlar daha çok bazıları daha az su çeker.

Her pilav ve çorbada olduğu gibi sade bulgur pilavı tarifi için de tavuk suyu kullanmak lezzet artırıcı bir etken. Yağ olarak ise tereyağı kullanmanızı tavsiye ederiz.

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