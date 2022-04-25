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Özgün Beyti kebabı tarifi Beyti kebabı malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
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Beyti kebabı tarifi: Beyti kebabı malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

İster hazır yufkadan ister tortilla ekmeklerinden pratik bir kıvama getirip yapabileceğiniz hem kebabı hem de hamur işini barındıran beyti kebabı nasıl yapılır? İşte, beyti kebabı tarifi, malzemeleri, pişme süresi, kalori değeri ve yapılışı.

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Beyti kebabı tarifi: Beyti kebabı malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı
Beyti kebabı nasıl yapılır?

Sosunda hem biber hem de domates salçasını karıştırıp severek tüketebileceğiniz enfes beyti kebabı tarifi...

BEYTİ KEBABI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

  • -2 adet yufka

Köftesi İçin:

  • -400 gram kıyma
  • -1 adet yumurta
  • -1 diş sarımsak
  • -1 adet kuru soğan
  • -1/2 çay bardağı galeta unu
  • -1/2 çay kaşığı karabiber
  • -1/2 çay kaşığı tuz
  • -1/2 çay kaşığı pul biber
  • -2-3 yemek kaşığı tereyağı (yufkaya sürmek için)

Sosu İçin:

  • -1 su bardağı domates rendesi
  • -1 yemek kaşığı tereyağı
  • -1 tutam tuz
  • -1 tutam karabiber


BEYTİ KEBABI YAPILIŞI

1. Soğan, yumurta ve sarımsağı rondodan geçirin.

2. Yoğurma kabına, kıymayı, galeta ununu, karabiber, pul biber, tuz ve rondodan geçirdiğiniz karışımı ekleyin.

3. Karışımı iyice yoğurun.

4. Bir fırın tepsisinin üzerine pişirme kağıdı serin ve köftelere uzun ve yassı şekil vererek tepsiye dizin. Köftelerin kalın olmamasına özen gösterin.

5. Köfteleri 190 derece önceden ısıtılmış fırında üzerileri kızarıncaya kadar pişirin.

6. Köfteler pişince yarım yufkayı tezgahın üzerine açın ve üzerine eritilmiş tereyağı sürün.

7. Pişen köfteleri boşluk kalmayacak şekilde yufkaya sıralayın.

8. Ruloyu verev şeklinde dilimleyin.

9. Yufkaların üzerine de tere yağ sürüp tekrar fırına koyun. Bu sırada beytinin sosunu hazırlamaya başlayın. Tereyağını bir tavanın içinde eritin ve üzerine domates rendesini ekleyerek birkaç dakika kaynatın.

10. Üzerine karabiber ve tuz ekledikten sonra ocağın üzerinden alın.

11. Kızaran beytileri fırından çıkarıp üzerine sosunu dökün ve yoğurtla birlikte servis edin.

BEYTİ KEBABI PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Beyti kebabı hazırlama süresi 40 dakika, pişirme süresi 35 dakikadır.

BEYTİ KEBABI KALORİ DEĞERİ

Beyti kebabının kalori değeri 833/kcal'dir.

BEYTİ KEBABI TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Ilık su kullanmak özellikle kış aylarında mayalanma sürecini kısaltacaktır. Instant maya için, yaş maya ve kuru maya da olduğu gibi aktivasyon süresine ihtiyaç yoktur. Bu sebeple direkt hamura ilave edebilirsiniz.

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