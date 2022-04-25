​ Zeytinyağlı Yaprak Sarma Tarifi: Zeytinyağlı Yaprak Sarma malzemeleri, pişirme süresi ve yapılışı

Tam kıvamında, yapraklarınız pişerken patlamayacak, bayram sofralarınızı hareketlendirecek zeytinyağlı yaprak sarması tarifini sizler için hazırladık. İşte, tüm detaylar.

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA NASIL YAPILIR? ADIM ADIM ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA TARİFİ

1. ADIM: Yapraklar çok tuzlu ise bir kaba alarak üzerine ılık su ekleyip belli bir süre içerisinde bekletmelisiniz. Bu şekilde tuzunu azaltabilirsiniz.

2. ADIM: Yapraklarınız size hala tuzlu geliyorsa iç harcınıza tuz eklememelisiniz ya da iç harcın tuz miktarını yapraklarınızın tuzluluk oranına göre ayarlamalısınız.

3. ADIM: İçerisine ekleyeceğiniz pirinci yıkamalısınız.

4. ADIM: İç harcınızı yaprakların içerisine koyarken çok fazla koymamalısınız. Pirincin pişerken şişme durumunu da göz önünde bulundurmalısınız. Çok koymanız durumunda sarmalarınız dağılabilir.

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5. ADIM: Sarmalarınızın dağılmaması için üzerine tabak yada kapak kapatabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA TARİFİ MALZEMELERİ

-300 gram asma yaprağı

-1 adet limon

-4 yemek kaşığı zeytinyağı

-1 su bardağı sıcak su

İç harcı için:

-1/2 su bardağı zeytinyağı

-3 adet orta boy kuru soğan

-1,5 su bardağı pirinç

-1 su bardağı sıcak su

-1 yemek kaşığı dolmalık fıstık

-1 yemek kaşığı kuş üzümü

-1 çay kaşığı tuz

-1 çay kaşığı karabiber

-1 çay kaşığı nane

-1 çay kaşığı yenibahar

-1/2 çay kaşığı tarçın

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA TARİFİ YAPILIŞI

1. Sarmanın iç harcını hazırlamak için; yarım su bardağı zeytinyağını geniş tabanlı bir tencerede kızdırın. 3 adet rendelenmiş soğanı hafif renk alana kadar kavurun. Ardından üzerine 1,5 yemek kaşığı dolmalık fıstığı da koyup kavurmaya devam edin.

Sarmanın iç harcını hazırlamak için; yarım su bardağı zeytinyağını geniş tabanlı bir tencerede kızdırın. 3 adet rendelenmiş soğanı hafif renk alana kadar kavurun. Ardından üzerine 1,5 yemek kaşığı dolmalık fıstığı da koyup kavurmaya devam edin. 2. Ilık suda 5 dakika kadar bekletip suyunu süzdürdüğünüz 1,5 su bardağı pirinci soğanlarla birlikte, pirinçler şeffaf bir görünüm kazanana kadar kavurun.

Ilık suda 5 dakika kadar bekletip suyunu süzdürdüğünüz 1,5 su bardağı pirinci soğanlarla birlikte, pirinçler şeffaf bir görünüm kazanana kadar kavurun. 3. Ardından sırasıyla; 1 yemek kaşığı kuş üzümü, 1'er çay kaşığı tuz, karabiber, yenibahar ve tarçın ekleyip karıştırın.

Ardından sırasıyla; 1 yemek kaşığı kuş üzümü, 1'er çay kaşığı tuz, karabiber, yenibahar ve tarçın ekleyip karıştırın. 4. Yaklaşık 1 su bardağı sıcak suyu da ilave edin ve iç harcı kısık ateşte 5 dakika kadar pişirdikten sonra ocaktan alın.

Yaklaşık 1 su bardağı sıcak suyu da ilave edin ve iç harcı kısık ateşte 5 dakika kadar pişirdikten sonra ocaktan alın. 5. Salamura asma yapraklarını tezgahın üzerinde damarlı kısımları üstte kalacak şekilde açın. Her bir yaprağın orta kısmına; hazırlayıp, ılıttığınız iç harçtan birer tatlı kaşığı kadar paylaştırın.

Salamura asma yapraklarını tezgahın üzerinde damarlı kısımları üstte kalacak şekilde açın. Her bir yaprağın orta kısmına; hazırlayıp, ılıttığınız iç harçtan birer tatlı kaşığı kadar paylaştırın. 6. Kenar kısımlarını içe alıp, geniş kısmından uç kısmına doğru ilerleyin.

Kenar kısımlarını içe alıp, geniş kısmından uç kısmına doğru ilerleyin. 7. Tüm yaprakları sıkı bir şekilde sarın.

Tüm yaprakları sıkı bir şekilde sarın. 8 . Sarma tenceresinin tabanını birkaç adet asma yaprağı ile kaplayın.

. Sarma tenceresinin tabanını birkaç adet asma yaprağı ile kaplayın. 9 . Hazırladığınız sarmaları, sıra halinde, yan yana dizin. Limonu halka halka dilimledikten sonra sarmaların üzerine yerleştirin.

. Hazırladığınız sarmaları, sıra halinde, yan yana dizin. Limonu halka halka dilimledikten sonra sarmaların üzerine yerleştirin. 10. Pişme esnasında açılmamaları için; üzerlerine düz bir servis tabağı kapatın. 1,5 su bardağı sıcak su ve 2 yemek kaşığı zeytinyağını da tencereye ekledikten sonra sarmaları, kısık ateşte yaklaşık 35 dakika pişirin.

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA PİŞİRME SÜRESİ: KAÇ DAKİKADA PİŞER?

Zeytinyağlı yaprak sarmanın hazırlama süresi 40 dakika, pişirme süresi 45 dakikadır.

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMANIN KALORİ DEĞERİ

1 porsiyon zeytinyağlı yaprak sarma 564 kaloridir.

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA TARİFİNİN PÜF NOKTALARI

Mümkünse; mevsiminde, az damarlı, taze asma yaprağı kullanın. Salamura yaprak kullanıyorsanız; tuzunun gitmesi için bol suda yıkayın. Kaynar suda 2- 3 dakika haşladıktan sonra durulayıp kullanın. Sarmaları sararken olabildiğince küçük ve sıkı sarılmasına özen gösterin. Kuş üzümlerini kumunun gitmesi için; bol suda bekletip, duruladıktan sonra kullanın.

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA PİŞİRME ÖNERİSİ

Yemeği pişirirken üzerine porselen tabak kapatarak buharlı bir şekilde düzgünce pişmesine yardımcı olursunuz.

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ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA KARARMAMASI İÇİN;

- Zeytinyağlı sarmalarınızın parlak olması için üzerine zeytinyağı gezdirerek, limon koymalısınız.

- Kararmamaları için üzerine yaprak kapatabilirsiniz.

ZEYTİNYAĞLI YAPRAK SARMA BUZLUKTA NASIL MUHAFAZA EDİLİR?

Zeytinyağlı yaprak sarmalarınızı sardıktan sonra poşetlere ya da saklama kabı gibi kaplara dizerek dondurucuya kaldırabilirsiniz.

Pişirmek istediğinizde donuk haldeyken üzerine kaynamış su ilave ederek kısık ateşte pişmeye bırakabilirsiniz.

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