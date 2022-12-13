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Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS-2022/11 yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, Sağlık Bakanlığı sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme sonuçları (KPSS-2022/11) açıklandı. Adaylar, ÖSYM' sitesinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle giriş yaparak sonuçlara erişebilecek. KPSS-2022/11 yerleştirme sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Sağlık Bakanlığı personel alımı KPSS-2022/11 yerleştirme sonuçları açıklandı
KPSS-2022/11

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, tercihleri 30 Kasım-5 Aralık 2022'de alınan KPSS-2022/11 Sağlık Bakanlığının sözleşmeli personel pozisyonlarına yerleştirme işlemleri tamamlandı.

KPSS-2022/11: SAĞLIK BAKANLIĞININ SÖZLEŞMELİ PERSONEL POZİSYONLARINA YERLEŞTİRME SONUÇLARI

  • KPSS-2022/11 Yerleştirme Sonuçlarına erişmek için TIKLAYIN.

30 BİN SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ İLE 1183 SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

Sağlık Bakanlığının 11 bin 317 sürekli işçi, 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ve 1183 sözleşmeli personel olmak üzere toplam 42 bin 500 işçi ve personel alım ilanı 28 Kasım'da Resmi Gazete'de yayımlanmıştı.

Bakanlığın taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere toplam 11 bin 317 sürekli işçi alım başvurularının, Türkiye İş Kurumunun (İŞKUR) "esube.iskur.gov.tr" adresi üzerinden 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında çevrim içi olarak gerçekleştirileceği açıklanmış, Sağlık Bakanlığının taşra teşkilatı hizmet birimlerinde istihdam edilmek üzere 30 bin sözleşmeli sağlık personeli ile 1183 sözleşmeli personel alımı ise KPSS sonucuna göre ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme ile yapılacağı duyurulmuştu.

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