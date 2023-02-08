İtalya Serie A 21. hafta son maçında Salernitana evinde Juventus’u konuk etti. Deplasmanda rakibini 3-0 mağlup eden Juventus puanını 26’ya yükselterek 10. sırada yer aldı. Goller dakika 26’ Dusan Vlahovic (pen.), 45’ Filip Kosic ve 47’ Dusan Vlahovic’den geldi. Salernitana - Juventus maç özetine ve İtalya Seria A puan durumuna haberimizden ulaşabilirsiniz.
11:29 . 8/02/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Salernitana 0-3 Juventus
İtalya Serie A 21. haftasında Salernitana ve Juventus karşı karşıya geldi. Maç Juventus’un 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
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