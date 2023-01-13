Samsunspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, maçın hakemi belli oldu mu?

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Ligde 9 maçtır yenilmeyen ev sahibi Yılport Samsunspor, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 de beraberlik aldı. Karadeniz temsilcisi, 32 puanla ikinci devreye 2. sırada girdi. Kırmızı-beyazlılar, Altay'ı mağlup ederek hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de ligde üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

İkinci devre önceki 2 karşılaşmadan puansız ayrılan konuk Altay, geride kalan haftalarda 21 puan topladı. İzmir ekibi, Samsun'dan 3 puanla ayrılarak yeniden çıkıya geçmeyi hedefliyor.

SAMSUNSPOR'UN İLK TERANSFERİ

Samsunspor'da sezon başında anlaşma sağlayamadığı Moussa Guel ile bu kez anlaştı.

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7+1 yabancı oyuncu kuralına göre 22 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Moussa Guel +1 kontenjanından kadroya girecek.