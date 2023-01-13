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Samsunspor - Altay maçı ne zaman, saat kaçta, maçın hakemi belli oldu mu?

Spor Toto 1. Lig'in 20. haftasında yarın sahasında Altay ile karşılaşacak. Müsabaka TRT SPOR'dan canlı yayınlanacak. Maçın hakemi belli oldu. Peki, Samsunspor Altay maçı saat kaçta oynanacak? Maçın hakemi kim? İşte müsabakaya ilişkin detaylar...

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Samsunspor- Altay maçı: Maçın yayın saati, kadrosu, hakemi- TFF 1. lig 20. hafta maçları!
Samsunspor Altay maçı

Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak ve saat 16.00'da başlayacak karşılaşmayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Ligde 9 maçtır yenilmeyen ev sahibi Yılport Samsunspor, bu karşılaşmalarda 5 galibiyet, 4 de beraberlik aldı. Karadeniz temsilcisi, 32 puanla ikinci devreye 2. sırada girdi. Kırmızı-beyazlılar, Altay'ı mağlup ederek hem yenilmezlik serisini sürdürmek hem de ligde üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

İkinci devre önceki 2 karşılaşmadan puansız ayrılan konuk Altay, geride kalan haftalarda 21 puan topladı. İzmir ekibi, Samsun'dan 3 puanla ayrılarak yeniden çıkıya geçmeyi hedefliyor.

SAMSUNSPOR'UN İLK TERANSFERİ

Samsunspor'da sezon başında anlaşma sağlayamadığı Moussa Guel ile bu kez anlaştı.

7+1 yabancı oyuncu kuralına göre 22 yaşındaki Fildişi Sahilli oyuncu Moussa Guel +1 kontenjanından kadroya girecek.

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