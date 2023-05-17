6’lı Masa’da İYİ Parti suskun

İYİ Parti lideri Meral Akşener.
seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu’na ilk destek mesajı 6’lı Masa’nın en karlısı olan DEVA, Demokrat ve Gelecek Partisi liderlerinden geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Biz bitti demeden bitmeyecek” iddiasında bulunurken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise “İki hafta gecikse de bahar gelecek biliyorum” dedi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise “Haydi” etiketi ile kendisinin olduğu bir fotoğraf yükledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından, “Kazanacağız inşallah’’ diyerek bir mesaj yayınladı. İYİ Parti cephesinden düne kadar herhangi bir tepki gelmedi.