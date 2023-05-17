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Seçim

6’lı Masa’da İYİ Parti suskun

14 Mayıs’ta sandıkta beklediğini bulamayan 6’lı Masa’da İYİ Parti sessizliğe büründü. Masa'nın diğer ortaklarından Kılıçdaroğlu'na destek mesajları gelirken, İYİ Parti cephesinden düne kadar herhangi bir tepki gelmedi.

Mehmet Güney
04:00 . 17/05/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
İYİ Parti lideri Meral Akşener.

İYİ Parti lideri Meral Akşener.

seçimlerin ardından Kılıçdaroğlu’na ilk destek mesajı 6’lı Masa’nın en karlısı olan DEVA, Demokrat ve Gelecek Partisi liderlerinden geldi. Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Biz bitti demeden bitmeyecek” iddiasında bulunurken, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ise “İki hafta gecikse de bahar gelecek biliyorum” dedi. Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ise “Haydi” etiketi ile kendisinin olduğu bir fotoğraf yükledi. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu da sosyal medya hesabından, “Kazanacağız inşallah’’ diyerek bir mesaj yayınladı. İYİ Parti cephesinden düne kadar herhangi bir tepki gelmedi.


Seçim öncesi adaylıktan çekilen Muharrem İnce'den Yedili Masa'ya yaylım ateşi: Siyasi intiharı göze aldım
Seçim öncesi adaylıktan çekilen Muharrem İnce'den Yedili Masa'ya yaylım ateşi: Siyasi intiharı göze aldım

Pazar günü yapılan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimlerinden birkaç gün önce cumhurbaşkanı adaylığından çekilen Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce sessizliğini bozdu. 14 Mayıs seçimlerine ilişkin açıklamada bulunan İnce, "Bazılarına göre adaylıktan çekilmem siyasi olarak intihardı. Bunu göze aldım. Çünkü çekilmeseydim bugünkü manzaranın tek so­rumlusu ilan edilecektim." dedi. Açıklamasında muhalefete de yüklenen Muharrem İnce, "Ne söylediysem dinlemek yerine, muhalefet var gücüyle sesimi kıs­maya, beni oyundan düşürmeye çalıştı. Seçim alınıyor da ben engelliyormuşum gibi bir algı yaratıldı. Yurt dışına kaçmış PKK'lılar, FETÖ'cüler ile yıllarımı verdiğim CHP içindeki bazı yöneticiler işbirliği halinde sosyal medya üzerinden siyasi tarihe geçecek bir iftira ve karalama kampanyası yaptılar." ifadelerini kullandı.


#İYİ Parti
#Meral Akşener
#CHP
#Kemal Kılıçdaroğlu
#Yedili Masa
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